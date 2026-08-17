Elbocsátották a háborús gazdaságot bíráló orosz bankvezetőt

Elbocsátották tisztségéből Andrej Klepacsot, a második legnagyobb állami orosz fejlesztési bank (VEB) vezető közgazdászát, miután egy szakmai rendezvényen élesen bírálta az orosz gazdaság állapotát. A szakember – aki 2014 óta töltötte be a pozíciót – az Oroszország elleni gazdasági szankciók és a háborús terhek kapcsán egy májusi gazdasági fórumon arra figyelmeztetett: Moszkva nem nyerhet meg egy Ukrajnával vívott, elhúzódó felőrlő háborút.

Andrej Klepacs Fotó: Maksim Konstantinov / SOPA Image/Maksim Konstantinov / SOPA Images via Reuters Connect

A Moscow Times beszámolója szerint Klepacs kijelentette, hogy Oroszország gazdaságilag lemaradásban van az Egyesült Államok, Kína, sőt egyes szempontból Ukrajna mögött is. Hangsúlyozta, hogy az elhúzódó konfliktus társadalmi válsághoz vezethet, és tévesek azok a várakozások, amelyek szerint az ukrán gazdaság összeomlása a küszöbön állna. Meglátása közvetlenül szembement Vlagyimir Putyin hivatalos narratívájával, amely szerint Oroszország sikeresen ellenáll a nyomásnak. Klepacsot napokkal azután menesztették, hogy a beszédről készült beszámoló bejárta az orosz médiát.

A VEB nem indokolta a szakember menesztését, azonban az orosz ellenzéki sajtó értesülései szerint a döntést közvetlenül a Kreml hozta meg Klepacs kijelentései miatt. Alekszandra Prokopenko, az Orosz Központi Bank korábbi tanácsadója kiemelte: Klepacs, az egyik legjobb orosz makroközgazdász elküldése nem fogja elodázni a közeledő válságot, mivel előrejelzései a valóságon, nem pedig a vezetés elvárásain alapultak.

Az orosz gazdaság a 2022-es invázió óta a legnehezebb időszakát éli a kiugró hadiipari kiadások, a nyugati szankciók és az energetikai infrastruktúrát ért ukrán csapások miatt. 2026 első négy hónapjában a költségvetési hiány elérte az 5,87 billió rubelt, ami már most jelentősen meghaladja az egész évre tervezett célt. Bár az idén kirobbant amerikai–iráni háború miatt megugró olajárak némi pluszbevételhez juttatták Moszkvát, a Kreml kénytelen volt megemelni a kisvállalkozások adóját és fokozni az oligarchákra nehezedő nyomást a háború további finanszírozása érdekében.