Közel százan pályáztak a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal élére

Megkezdődik a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal elnöki és elnökhelyettesi tisztségeire kiírt pályázatok értékelése. Az Igazságügyi és Alkotmányügyi Bizottság elnökének lesz dolga bőven, ugyanis az elnöki pozícióra összesen 96 jelentkezés érkezett, az elnökhelyettesi pozíciókra pedig 68 – derül ki a bizottság tiszás elnökének, Hantosi Istvánnak a közleményéből. Az értékelés után a 24-ével kezdődő héten következik „a pályázók kiválasztása, személyes meghallgatása és az Országgyűlés számára benyújtandó javaslat kialakítása következik”.

A hivatal létrehozásáról július végén kétharmaddal döntött a parlament, ezzel teljesítették a Tisza Párt fő kampányígéretének egyik felét. Magyar Péter az új kormány megalakulása után is rendszeresen beszélt a hivatal várható vizsgálatairól, Lázár Jánosnak és Mészáros Lőrincnek is megüzente, hogy az NVVH ügyfelei lesznek, a 444-nek adott interjújában pedig azt mondta, az alacsonyabb szinten lévő emberek nem viszik majd el a balhét Orbán Viktor, Rogán Antal, Szijjártó Péter vagy Kubatov Gábor helyett.

Az Igazságügyi és Alkotmányügyi Bizottság ülése a Szuverenitásvédelmi Hivatalról szóló és a plakáttörvényről szóló törvényjavaslatokról. Fotó: Haász János

Hantosi most a közleményben azt írta, a „Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal a feladatai ellátásában független, kizárólag a jogszabályoknak alárendelt intézmény, amelynek feladata a közvagyon védelme, a jogellenesen elidegenített vagyon felkutatása, valamint a közvagyonnal kapcsolatos visszaélések feltárása”.

Arról, hogy kit hívnak be személyes meghallgatásra, augusztus 24-én zárt ülésen Igazságügyi és Alkotmányügyi Bizottság. „Tisztségenként a legtöbb pontot elérő három pályázó kap meghívást, emellett valamennyi képviselőcsoport tisztségenként további egy-egy pályázó meghívását kérheti.”

A személyes meghallgatások a következő három napban zajlanak majd a bizottság nyilvános ülésén, „amelyen tanácskozási joggal részt vesznek a képviselőcsoportok által bejelentett civil szervezetek képviselői. A Bizottság a meghallgatást vagy annak egy részét zárt ülésen tartja, ha azt a pályázó személyes adatainak vagy törvény által védett más adatainak védelme szükségessé teszi; a zárt ülés elrendeléséről a Bizottság határoz.”

„A Bizottság várhatóan augusztus 27-én vagy 28-án tisztségenként külön dönt az Országgyűlésnek javasolt személyről, majd benyújtja döntését az Országgyűlésnek. A Hivatal elnökét és elnökhelyetteseit az Országgyűlés titkos szavazással választja meg” – áll a közleményben.