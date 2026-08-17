Kubatov Gábor szerint meg lehet nyugodni, minden rendben van a Fradivárossal kapcsolatban

„Percekkel ezelőtt elküldtem azokat a dokumentumokat, amelyek igazolják, hogy a Fradivárosra fordított pénzek jogszerűen és a célnak megfelelően kerültek felhasználásra” – kezdi a megszólítást követően rövid Facebook-posztját Kubatov Gábor, aki Kálnoki-Kiss Attila sportért felelős államtitkár bejegyzésére reagált.

Kubatov Gábor

Mint arról már beszámoltunk, az államtitkár bejegyzéséből az derült ki, hogy a Ferencvárosi Torna Club továbbadta a labdarúgócsapatot működtető Zrt. számára azokat a pénzeket, amiket az államtól a Fradiváros-projekt megépítésére kapott.

Kálnoki-Kiss továbbá azt is írta, hogy kérték az FTC vezetésétől, hogy mutassák be, „milyen jogszabályi háttér, elnöki, elnökségi határozat vagy utasítás alapján adták tovább az eredeti szándék szerint infrastrukturális beruházásra felhasználható állami támogatás egy jelentős részét a labdarúgócsapatot működtető Zrt.-nek.”

Kubatov most tehát azt írja, a pénzt jogszerűen használták fel, ő pedig „a transzparencia jegyében szerette volna a szükséges igazolásokat minél hamarabb rendelkezésre bocsátani.”

„Egyébként pedig mindazoknak, akiket a Fradiváros ügye érdekel, üzenem: nyugodjanak meg, minden rendben van”

– üzeni Kubatov Gábor.

Az FTC 2016–2017-ben kapott 25 milliárd forintnyi állami támogatást a Népligetbe tervezett komplexumra, amiből azóta se lett semmi, viszont 2022-ben egy határozatban lehetővé tette az Orbán-kormány, hogy a pénzek egy részét működésre is felhasználhassa az FTC.

Mint azonban arra Kele János felhívta a figyelmet, a kormány csak 2022 év végén engedélyezte a támogatások működési célú felhasználását, ehhez képest az FTC már három évvel korábban teljesen másra költötte a pénzeket.