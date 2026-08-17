Papp Dánielnek 28,1 millió forintot fizetett ki távozásakor a közmédia

Több mint 200 milliót fizetett ki a közmédia a távozó dolgozóknak a választások óta – derült ki a Media1 közérdekű adatigényléséből, amit a Duna Médiaszolgáltató Nonprofit Zrt.-nek küldött.

Fotó: Bruzák Noémi/MTI/MTVA

A hírhamisító Papp Dániel, az MTVA volt vezérigazgatója jogviszonyának megszűnésével összefüggésben összesen nettó 28 108 773 forintot kapott, úgy, hogy a közmédia szerint Papp nem részesült végkielégítésben. Altorjai Anita, a Duna Médiaszolgáltató korábbi vezérigazgatója pedig összesen nettó 7 169 778 forintot kapott jogviszonyának megszűnésekor. Az viszont nem derült ki, hogy a 201 millió forint összesen hány munkavállaló között oszlik meg.

A Duna Médiaszolgáltató Nonprofit Zrt. – amely július 26-tól az MTVA jogutódja – hangsúlyozta: a fenti összeg nem kizárólag végkielégítéseket jelent, hanem minden az érintett időszakban megszűnt munkaviszonyhoz kapcsolódó kifizetés szerepel benne, függetlenül attól, hogy a jogviszony közös megegyezéssel, munkáltatói vagy munkavállalói felmondással ért véget.