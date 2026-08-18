Kivizsgálja a távozó vezérigazgatók kifizetéseit a közmédia átmeneti vezetése

A közmédia jelenlegi, átmeneti vezetése a szervezet átvilágítása során azt is vizsgálja, jogszerűen fizették-e ki a korábbi vezérigazgatóknak járó összegeket – írta a Telexnek a közmédia sajtóosztálya, miután hétfőn kiderült, hogy a választások óta több mint 200 millió forintot fizettek ki távozó munkavállalóknak.

A Media1 közérdekű adatigényléséből az is kiderült, hogy a hírhamisító Papp Dániel, az MTVA korábbi vezérigazgatója jogviszonyának megszűnésével összefüggésben összesen nettó 28 108 773 forintot kapott, miközben a közmédia közlése szerint végkielégítésben nem részesült. Altorjai Anita, a Duna Médiaszolgáltató korábbi vezérigazgatója pedig jogviszonyának megszűnésekor összesen nettó 7 169 778 forintot kapott. Az ugyanakkor nem derült ki, hogy a 201 millió forintos teljes összeg hány munkavállaló között oszlott meg.

Fotó: Koszticsák Szilárd/MTI/MTVA

A közmédia szerint Papp Dániel 2026. június 5-én maga kezdeményezte munkaviszonyának megszüntetését az NMHH Médiatanácsának elnökénél, aki a munkáltatói jogokat gyakorolta. Papp így még azelőtt távozott, hogy a jelenlegi megbízott vezetés hivatalba lépett volna, ezért az átadás-átvételt is a korábbi gazdasági és vagyongazdálkodási igazgatóval bonyolította le.

„Altorjai Anita jogviszonya közvetlenül a törvény erejénél fogva, automatikusan szűnt meg, miután az Országgyűlés által elfogadott új médiatörvény-módosítás hatályba lépett. Altorjai Anita munkaviszonyának megszüntetésével járó folyamatot – a munkáltatói jogok gyakorlója – a Közszolgálati Közalapítvány Kuratóriuma intézte”

– írta a közmédia sajtóosztálya. Hozzátették: az átvilágítás jelenleg is zajlik, és több eljárás előkészítése is folyamatban van. Ezek eredménye akár büntetőjogi felelősség megállapításához is vezethet.