Letartóztatják az M3-ason balesetet szenvedő lengyel busz sofőrjét

Elrendelte a Miskolci Járásbíróság az M3 autópályán balesetet szenvedő lengyel busz sofőrjének letartóztatását – közölte a Miskolci Törvényszék sajtóosztálya. Azt írták, a férfi cselekménye, bizonyítottság esetén, halálos tömegszerencsétlenséget eredményező közúti baleset gondatlan okozása vétség megállapítására alkalmas, ami 2–8 év szabadságvesztéssel büntethető.

A bíróság szerint a kiszabható szankció súlyosságára és a férfi külföldi állampolgárságára figyelemmel fennáll a szökés, elrejtőzés veszélye, és tartani kell attól is, hogy szabadlábon hagyása esetén a sofőr veszélyeztetné a bizonyítást a büntetőeljárás más résztvevői, különösen váltótársa és az utasok befolyásolásával.

A letartóztatást egy hónapra rendelték el, az ítélet ellen a buszvezető és védője fellebbezett, így az nem jogerős.

A drónnal készült felvételen összeroncsolódott autóbusz műszaki mentésén dolgoznak tűzoltók az M3-as autópálya Nyíregyháza felé vezető oldalán, Mezőkeresztes és Mezőnagymihály között 2026. augusztus 16-án reggel. Fotó: Máthé Zoltán/MTI/MTVA

A lengyel zarándokokat szállító busz vasárnap hajnalban szenvedett balesetet az M3-as autópálya Nyíregyháza felé vezető oldalán a mezőkeresztesi lehajtó után. A buszon 57 utas és két járművezető volt, a baleset következtében tizenketten meghaltak, hárman súlyos, életveszélyes, 20-an pedig súlyos, 8 napon túl gyógyuló sérüléseket szenvedtek. Lengyelországba szállítják a buszbaleset 22 sérültjét, 18 sérült Magyarországon marad, öt pedig már elhagyta az országot. A rendőrség elsődleges adatai szerint a sofőr feltehetően elaludt. (MTI)