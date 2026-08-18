Letartóztatják az M3-ason balesetet szenvedő lengyel busz sofőrjét

Elrendelte a Miskolci Járásbíróság az M3 autópályán balesetet szenvedő lengyel busz sofőrjének letartóztatását – közölte a Miskolci Törvényszék sajtóosztálya. Azt írták, a férfi cselekménye, bizonyítottság esetén, halálos tömegszerencsétlenséget eredményező közúti baleset gondatlan okozása vétség megállapítására alkalmas, ami 2–8 év szabadságvesztéssel büntethető.
A bíróság szerint a kiszabható szankció súlyosságára és a férfi külföldi állampolgárságára figyelemmel fennáll a szökés, elrejtőzés veszélye, és tartani kell attól is, hogy szabadlábon hagyása esetén a sofőr veszélyeztetné a bizonyítást a büntetőeljárás más résztvevői, különösen váltótársa és az utasok befolyásolásával.
A letartóztatást egy hónapra rendelték el, az ítélet ellen a buszvezető és védője fellebbezett, így az nem jogerős.
A lengyel zarándokokat szállító busz vasárnap hajnalban szenvedett balesetet az M3-as autópálya Nyíregyháza felé vezető oldalán a mezőkeresztesi lehajtó után. A buszon 57 utas és két járművezető volt, a baleset következtében tizenketten meghaltak, hárman súlyos, életveszélyes, 20-an pedig súlyos, 8 napon túl gyógyuló sérüléseket szenvedtek. Lengyelországba szállítják a buszbaleset 22 sérültjét, 18 sérült Magyarországon marad, öt pedig már elhagyta az országot. A rendőrség elsődleges adatai szerint a sofőr feltehetően elaludt. (MTI)
Őrizetbe vették, halálos tömegszerencsétlenség gondatlan okozása miatt indult eljárás ellene.
18 sérült Magyarországon marad, öt pedig már elhagyta az országot. Ketten továbbra is életveszélyes állapotban vannak, őket a miskolci kórház intenzív osztályán ápolják.