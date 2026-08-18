Mészáros Antónia újra a köztévén, ő lesz az egész napos augusztus 20-ai műsorfolyam egyik házigazdája

„Új fejezet kezdődik a közmédia történetében 2026. augusztus 20-án. Az államalapítás ünnepén elindul a független és hiteles Híradó. Az egész napos ünnepi műsorfolyam házigazdái Mészáros Antónia és Bősze Ádám lesznek” – írta kedd esti közleményében a Duna Médiaszolgáltató Zrt. sajtó- és marketingirodája.

A közlemény szerint „a két műsorvezető jelenléte önmagában is üzenetértékű. Mindketten olyan szakmai múlttal rendelkeznek, amelyben a közszolgálati média sokszínűbb és szakmai alapokra épülő működését képviselték. Szimbolikus – csak erre a napra szóló – visszatérésükkel azt jelzik, hogy a közmédia a hiteles, közérthető és sokoldalú tájékoztatás mellett a szakmai autonómia és a nézői bizalom visszaszerzésére is törekszik.”

A sajtó- és marketingiroda be is mutatja a két műsorvezetőt – ők a fentiek szerint nem lesznek tartósan a közmédia munkatársai –, akik közül Mészáros Antónia korábban elsősorban az „Az Este” című közéleti háttérműsorhoz kötődött, ám 2010-ben egy Orbán Viktorral készített interjú után először eltávolították a műsorból, majd 2011-ben a közmédiából is. Később az ATV-nél folytatta pályáját, majd 2017-ben távozott a képernyőről, az UNICEF Magyarország ügyvezető igazgatója lett.

Mészáros Antónia

Bősze Ádámot a magyar kulturális és zenei ismeretterjesztés meghatározó szereplőjeként említik. A zenetörténész 2008-tól másfél évtizeden át dolgozott a Bartók Rádióban, többek között a Muzsikáló reggel és a Muzsikáló délután műsorvezetőjeként, opera- és koncertközvetítések kommentátoraként. Televíziós műsorvezetőként a nézők a Virtuózok, a Kultikon, a MÜPArt Classic és az M5 Hétvégi Belépő című műsoraiból ismerhették.

Az augusztus 20-ai egész napos műsorfolyam vendégei között a magyar közéleti, kulturális és tudományos élet meghatározó személyiségek is feltűnnek, részletezik a közleményben. A közmédia stábjai ott lesznek „az összes fontos ünnepi rendezvényen”, valamint a vidéki, határon túli és külföldi magyarság eseményein. A hagyományoknak megfelelően a közmédia élőben közvetíti a zászlófelvonást, a tisztavatást és az azt követő légiparádét, a Debreceni Virágkarnevált, majd kora este a Szent Jobb körmenetet. 21 órától szintén élőben láthatják a nézők „a Duna parlamenti szakasza előtti látványelőadást”.