Mészárosék így nyomják a Titanic elsüllyedése után: villant a Birkin táska Radics Gigi esküvőjén

Várkonyi Andrea esküvői szettje

Harmincadik születésnapján házasodott meg Radics Gigi, méghozzá titokban - írta meg a Blikk, mintha az ember normálisan az MTI-ben szokta volna bejelenteni az ilyesmit. A Fidesz rendezvényein rendszeresen fellépő énekesnő nem maradt hálátlan: egy facebookos videó tanúsága szerint Mészáros Lőrincet és Mészárosné Andreát is meghívta a templomi esküvőre. (A Blikk szerint a több száz fős lagzit a Dunakanyarban tartották.)

Jobbról beúszik a képbe egy Birkin.

A Telex szúrta ki, hogy Várkonyi Andrea a szertartáson fehér Birkin táskával, Zimermann miniruhában jelent meg. Az extrém státusszimbólumnak számító Birkin táskák egyben az úgynevezett NER-feleségek egyenruhájának is számítanak. A Várkonyi által lóbált darab a Telex szerint használtan, viszonteladói oldalakon 5-15 millió forint. Újonnan nehezen értelmezhető az ára, mert földi haladó elve nem juthat hozzá, csak az, aki egy közember fogalmait használva már egy vagyont elköltött a Hermes cég boltjaiban. Várkonyit a cannes-i Hermes-boltban korábban egy akár 150 millió forintot érő Himalya altípusú Birkinnel fotózták le.

M. Lőrinc is még az országban tartózkodik.

A Zimermann ruháról a fact checkelés során sajnos kiderült, hogy nincs köze hozzá az egyetlen Zimermannak, akit ismerek, vagyis a Videoton, majd a Várszegi-féle MTK egykori középpályásának. Ez nem egy jól passzoló Tamás, hanem egy Mészárosék szintjén olcsójános divatmárka, ez a ruha is 400 ezer forint alatt marad teljes áron.