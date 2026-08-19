A horvát tengerparton tartóztatták le az Északi Áramlatot felrobbantó búvárt

Őrizetbe vettek Horvátországban egy ukrán férfit, akit azzal gyanúsítanak, hogy köze volt az Északi Áramlat gázvezetékek felrobbantásához - jelentette be a német ügyészség.

A Volodimir Zsuravljov nevű férfit Pulában vették őrizetbe. Az ügyészség szerint ő volt az egyik búvár, aki felszerelte a víz alatti gázvezetékekre a robbanóeszközöket, illetve részt vett a vezetékek megrongálásában 2022-ben a dániai Bornholm-sziget közelében.

Zsuravljov ellen a német hatóságok által kiadott európai elfogatóparancs volt érvényben. A németek már 2024-ben le akarták tartóztatni a lengyel rendőrséggel, de akkor a gyanúsított, mint később a Spiegel feltárta, a varsói ukrán katonai attasé autójában Ukrajnába menekült. Később, miután visszatért Lengyelországba, már elfogták a Varsó melletti lakhelyén, de a lengyel hatóságok nem adták ki Németországnak, egy lengyel bíróság ugyanis úgy ítélte meg, hogy az orosz gázvezeték legitim katonai célpontot jelentett - ezért a férfit szabadon engedték.

Az ukrán Volodimir Zsuravljov a 2025-ös varsói letartóztatásakor. Fotó: WOJTEK RADWANSKI/AFP

A helyzet hasonló az Északi Áramlat elleni szabotázs elsőszámú gyanúsítottja, Szerhij Kuznyecov elleni eljáráshoz. A német ügyészség szerint a korábban az ukrán hadseregben is szolgáló Kuznyecov vezette az északi áramlatot felrobbantó csapatot, őt 2025-ben Rimini közelében tartóztatták le, majd idén júliusban vádat is emeltek ellene. Német lapértesülések szerint polgári energetikai infrastruktúra elleni támadással vádolják, ami a nemzetközi jog alapján akár háborús bűncselekményként is értékelhető.

A 2022 szeptemberében elkövetett robbanások súlyosan megrongálták az Oroszországot Németországgal összekötő Északi Áramlat-1 és a még üzembe helyezés előtt álló Északi Áramlat-2 gázvezetéket. Míg a német hatóságok potenciális háborús bűncselekményként kezelik az ügyet, Ukrajnában hősként kezelik az akció elkövetőit, és a lengyel kormány is hasonló módon nyilatkozott róluk.