David Szalay Teste a Nem rossz könyvek klubjában

Az elmúlt évek közönség- és kritikai sikerregényével folytatódik a Nem rossz könyvek klubja: a magyar származású David Szalay Test című minimalista prózájú regényében a magyar lakótelepről elinduló Istvan történetén keresztül gondolkodhatunk el azon, hogy döntéseink hogyan alakíthatják életünket, hogy hogyan váltak fenntarthatatlanná az oly sokáig meghatározó hagyományos férfiszerepek, és hogyan telhet el egy egész élet sodródva az egyre bizonytalanabb és sokszor idegen világban. A Booker-díjas könyvről a kötet fordítójával, Barabás András műfordítóval és Gyuris Kata irodalmárral, az ELTE Anglisztika Tanszékének adjunktusával beszélgetünk.

A Nem rossz könyvek következő élő eseményét ismét a Bartók Béla úti Hadik Kávéházban tartjuk. A podcastfelvétel 11-kor kezdődik, de már 10-től várunk mindenkit, aki egy kávé vagy szombati brunch mellett hangolódna a beszélgetésre.

Umberto Eco és A rózsa neve, a Nem rossz könyvek márciusi élő eseménye. Fotó: Németh Dániel / 444

Időpont: 2026.09.19. (szombat)

Helyszín: Hadik Kávéház (1111 Budapest, Bartók Béla út 36)

Jegyek a Tixa-oldalunkon elérhetők, korlátozott számban.

Program:

10:00 – 11:00: brunch a Nem rossz könyvek műsorvezetőivel

11:00 – 12:30: élő podcastfelvétel

Az előző brunchon Szerb Antal életművéről beszélgettünk. Az adás itt hallgatható vissza.

Pendragon és a holdvilág - Szerb Antal regényei a Nem rossz könyvek klubban Fotó: Németh Dániel / 444