Forsthoffer elhagyta a Sándor-palotát, jön Baka András

Fotó: Bartos Gyula/Köztársasági Elnöki Hivatal

„Utolsó munkanap a Sándor-palotában. Holnap átveszi a hivatalt dr. Baka András köztársasági elnök úr” – írta az eddig a köztársasági elnök feladat- és hatáskörében eljáró Forshoffer Ágnes házelnök.

Az egyik utolsó feladata „az augusztus 20-i nemzeti ünnepünk alkalmából odaítélt állami kitüntetések határozatainak aláírása volt”, de azokat már Baka adja át az Országház kupolatermében.

Az Országgyűlés augusztus 11-én választotta meg köztársasági elnöknek Baka Andrást, a Legfelsőbb Bíróság volt elnökét, akit a kormánypárti Tisza-frakció jelölt. A titkos szavazáson 140 igen és 6 nem vokssal választották meg a képviselők, a Fidesz és a KDNP nem vett részt a szavazáson.

A megválasztást rögzítő országgyűlési határozat szerint az új államfő augusztus 19-én lép hivatalba, és az alaptörvény 17. módosításának értelmében megbízatása az új alkotmány hatálybalépéséig, de legfeljebb öt évre szól.