Forsthoffer elhagyta a Sándor-palotát, jön Baka András

„Utolsó munkanap a Sándor-palotában. Holnap átveszi a hivatalt dr. Baka András köztársasági elnök úr” – írta az eddig a köztársasági elnök feladat- és hatáskörében eljáró Forshoffer Ágnes házelnök.
Az egyik utolsó feladata „az augusztus 20-i nemzeti ünnepünk alkalmából odaítélt állami kitüntetések határozatainak aláírása volt”, de azokat már Baka adja át az Országház kupolatermében.
Az Országgyűlés augusztus 11-én választotta meg köztársasági elnöknek Baka Andrást, a Legfelsőbb Bíróság volt elnökét, akit a kormánypárti Tisza-frakció jelölt. A titkos szavazáson 140 igen és 6 nem vokssal választották meg a képviselők, a Fidesz és a KDNP nem vett részt a szavazáson.
A megválasztást rögzítő országgyűlési határozat szerint az új államfő augusztus 19-én lép hivatalba, és az alaptörvény 17. módosításának értelmében megbízatása az új alkotmány hatálybalépéséig, de legfeljebb öt évre szól.
A Fidesz ellenzékben még támogatta, hogy Baka András legyen a Legfelsőbb Bíróság elnöke, hatalmon már nem bírták elviselni a kritikáit, és rövid úton megszabadultak tőle. De ez nem volt elég, meg is alázták. Létezik annál nagyobb elégtétel, hogy most ő a köztársasági elnök?