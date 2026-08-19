Havasi: „Péter nem küldött nekem semmit 🙁”

Bár előző nap Havasi Bertalan, a Fidesz kommunikációs igazgatója azt üzente Magyar Péternek, hogy „egy napod van, hogy fizess”, azóta sem kapta meg a ki nem fizetett járandóságát. Ezt Havasi a HVG kérdésére közölte. „Péter nem küldött nekem semmit 🙁. Se pénzt, se semmilyen írást, hogy mégis mi a (jogi) problémája” - írta, hozzátéve, hogy Magyar „lapít Ruff-fal, Ducsayval együtt”, vagyis a Miniszterelnökség miniszterével és államtitkárával.

Havasi Bertalannak, mint korábbi helyettes államtitkárnak hat havi felmentési pénz járna. Ezt továbbra sem utalták át neki, Magyar Péter pedig korábban azzal fenyegette meg a volt kormánytagokat, hogy véletlenül se jusson eszükbe felvenni az illetményüket.

Havasi, aki egyébként is látványosan ellenállt a kormányváltás utáni nyomásnak, erre beleállt Magyarba:

„Öcsi, te az utolsó fillérig ki fogod perkálni”

- üzente a miniszterelnöknek.

Havasi Bertalan májusban a Karmelita tetején, miközben Magyar Péter éppen bejárást tart az épületben az újságíróknak. Fotó: Németh Dániel/444

„Abszolút törvénytelen, amit csinálnak, a hivatali visszaélés tankönyvi példája. Úgy látszik, túl sok a felesleges közpénz, ezért perköltségre és késedelmi kamatra akarják elszórni. Engem adófizetőként mondjuk zavar. Mint ahogy az is, hogy olyan „normális, működő, emberséges” ország lettünk, ahol bárkit hatalmi szóval, politikai okokból meg lehet fosztani a törvényes illetményétől” – írta most Havasi Bertalan, és közigazgatási pert és feljelentést helyezett kilátásba.