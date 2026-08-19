Jövő héten kettős értelemben is rendkívüli parlamenti ülés lesz

Egy hét kihagyás után ismét rendkívüli parlamenti ülést kezdeményezett jövő hétre a kormány, de a szokásos hétfői és keddi napok helyett csütörtökre és péntekre, írja az Infostart. Több törvényjavaslat, továbbá közjogi kérdések is napirendre kerülhetnek. Nyáron alapesetben nem ülésezik a parlament, a Tisza-kormány megalakulása óta azonban szinte minden héten volt rendkívüli ülésnap, a mostani hetet leszámítva csak egyszer maradt el, az extrém időjárási viszonyok és az energiakrízis csúcsán.

Fotó: Bankó Gábor/444

Az ülésnapok általában hétfőn és kedden vannak, a jövő hétre azonban a hét második felére kezdeményezte a parlament összehívását Magyar Péter. A Forsthoffer Ágnes házelnöknek írt levelében javasolt napirend szerint a kétnapos ülésszakon több törvényjavaslatról és fontos közjogi kérdésről is tárgyalnak. Napirendre került a Médiatanács elnökét és tagjait jelölő eseti bizottság létrehozásáról szóló határozati javaslat, az áfatörvény módosítása (a tűzifa áfájának csökkentése), a szakképzési törvény és egy igazságügyi törvények, továbbá az Alkotmánybíróság működését érintő egyes törvények módosításáról is.

Magyar Péternek az ülés összehívását kezdeményező levele a parlament honlapján itt olvasható (pdf).