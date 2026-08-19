Kiesett az elsőszámú vevőjelölt a Videotonnál, a város B tervet készít arra az esetre, ha a nyakán marad a csapat

Továbbra sem sikerült új tulajdonost találni a Videotonnak, most a korábbi elsőszámú jelölt helyett már csak az akkori másodikkal folytatják a tárgyalásokat, egy brit-olasz befektetői csoporttal. Közben már arra is készülnek, mi lesz, ha nem jönne össze az adásvétel, és a város nyakán maradna a csapat.

A 2010-es években még majdnem minden szezonban dobogós, háromszoros Videoton tavaly esett ki az NB I.-ből, a másodosztályban sem volt esélye elsőre a feljutásra; a mostani szezonban 4 forduló után 6 ponttal a 6. helyen állnak.

Székesfehérvár városa 2025-ben elvileg csak egy évre szállt be tulajdonosként, miután némi adok-kapok után átvette a csapatot a kiszálló Garancsi Istvántól - a cél az volt, hogy ne szűnjön meg a profi foci Fehérváron, és jöjjön minél hamarabb egy új befektető.

A város által meghirdetett pályázatok az eladásra azonban nem haladnak túl gördülékenyen.

„Érthetők a szép álmok és szurkolói elvárások, de egy labdarúgóklub (is) a való világban kell, hogy működjön”

- írja Cser-Palkovics András egy szerdai posztjában, melyben a fehérvári polgármester arról számol be, hogy az eredetileg elsőszámú pályázó már nincs versenyben.

Fotó: Videton/Facebook/PEKA ROLAND

Első körben ugyanis a nyáron kiírt pályázatot egy portugál hátterű társaság, a Final Third LLC nyerte meg 775 millió forintos ajánlattal, az üzletből azonban nem lett semmi. Cser-Palkovics szerint a cég csak késve kezdett érdemben tárgyalni, és a szerződéshez szükséges alapvető jogi és pénzügyi igazolásokat sem adta át; aztán vissza is léptek az üzlettől. Bár később újra jelentkeztek, de az önkormányzat már nem tárgyal velük, most kizárólag a második helyezett brit-olasz Racing City Group van pályán.

A Racing City Group ajánlata 532 millió forint volt, a harmadával kevesebb, mint a portugáloké volt. Cser-Palkovics szerint az üzlet akkor jöhet létre, ha a brit csoport kifizeti ezt a teljes vételárat, és garanciát ad a pályázatában három évre vállalt, 5,3 milliárd forintos minimum befektetésre.

Ha viszont ez a tárgyalás is kudarcba fullad, Fehérvárnak új pályázatot kell kiírnia – írta a fehérvári polgármester. Cser-Palkovics szerint a közgyűlés már arra is utasította a klubvezetést és a polgármesteri hivatalt, hogy készítsenek pénzügyi vészforgatókönyvet arra az esetre, ha az eladás meghiúsulna.

A jelenlegi számítások szerint legalább 750 millió forint kellene a Videoton működtetéséhez 2027 júniusáig. Cser-Palkovics egy kommentben azt írta, hogy a klubnak még vannak tartalékai, de ezek már nem fedezik a teljes 2026–27-es idényt, miközben az MLSZ-től érkező támogatás is csökkent.

A Racing City Group magát globális futballholdingként mutatja be, klubok és akadémiák kiterjedt hálózatával, de a nyilvánosan látható portfólió nagy része alsóbb osztályú, kis költségvetésű csapatokból és partnerkapcsolatokból áll. A csoporthoz köthető legnagyobb történelmi név az olasz ötödosztályú Messina.