Sürgősen eladó a Videoton, újabb egyfordulós pályázatot hirdetett Székesfehérvár

Új pályázatot írt ki klubunk értékesítésére Székesfehérvár önkormányzata, írja honlapján a Videoton FC Fehérvár. A 2010-es években még háromszoros magyar bajnok – 2011-ben, 2015-ben és 2018-ban is nyertek – futballcsapat tavaly esett ki a másodosztályba, és az új szezon során esélye sem volt visszakerülni az élvonalba.

A kálvária tavaly nyár elején kezdődött. A kiesés után oda-vissza beszólásokkal színesített vita indult Garancsi István tulajdonos és Cser-Palkovics András polgármester között. Utóbbi először megüzente Garancsinak, hogy ha nem tudja jól vezetni a klubot, inkább adja el. Erre Garancsi megsértődött, és közölte, hogy odaadja a Videotont a városnak 1 forintért. Székesfehérvár nyáron át is vette a csapatot, majd novemberben bejelentette, hogy értékesíti.

Januárban azonban a székesfehérvári közgyűlés eredménytelennek nyilvánította az értékesítésre kiírt pályázatról szóló előterjesztést. Cser-Palkovics akkor azt mondta, nem azért eredménytelen a pályázat, mert nem voltak érdeklődők, hanem azért, hogy akár a pályázatot benyújtó két érdeklődővel, akár az azóta érkezett további hazai és nemzetközi érdeklődőkkel folytathassák az egyeztetéseket. Azt is mondta, a tárgyalásokat követően tavasszal egyfordulós pályázatot írnak ki.

A Videoton szurkolói a 2015-ös bajnoki címet ünneplik Székesfehérvár főterén

Ha minden igaz, ez történt meg most. A klubhonlapon ez áll: „Az önkormányzat – a futballklub átvételekor megszabott irányelveinek megfelelően – új, egyfordulós pályázatot ír ki a klubot működtető gazdasági társaság értékesítésére június 15-ei határidővel, és a továbbiakban is konstruktív, együttműködő partnerként kívánja segíteni az új tulajdonost a fenntartható és sikeres klubmodell kialakításában, ami biztosítja a fehérvári labdarúgás jövőbeni fennmaradását és fejlődését.”

A hírből kiderül, hogy a Videoton finanszírozása városi hozzájárulás nélkül ez év harmadik negyedévéig van biztosítva.

„A pályázat célja, hogy az önkormányzat a teljes üzletrészét értékesítse egy olyan befektető részére, aki a vételár megfizetésén túl garantálni tudja a következő években a klub szakmai és pénzügyi stabilitását is” – mondta a polgármester a döntés után. Cser-Palkovics közölte, a benyújtás határideje június közepe, és az értékelési időszakot követően július 1-jére szeretnék összehívni azt a közgyűlést, ami reményeik szerint érvényesnek és eredményesnek tudja nyilvánítani a pályázatot, azaz megtalálják a klub új tulajdonosát.