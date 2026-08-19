Hivatalosan főzőverseny ürügyén bérelte ki a Soproni Gyermek és Ifjúsági Tábort egy Jóbarát-konyha nevű csoport szeptember 12-re. Azonban az esemény Telegramon látható marketinganyagaiban egészen más volt a fókusz:

az, hogy mellesleg három szélsőjobboldali zenekar, az Oi-kor, a Vérszerződés, valamint az Over Forty is fellépnek azon.

A többek között a kocsma- és horogkeresztbizniszben is hasító Nordic Sun, illetve a Nacionalista Zóna csatornáin egy-egy Rudolf Hess- vagy épp Der Stürmer-megemlékezés között többször is posztoltak az eseményről, amit egy „újabb kihagyhatatlan koncertként” is jellemeztek.

Azonban úgy tűnik, hogy a rajongók mégsem dalolhatják kedvenc bandáikkal az olyan hangulatos szövegeket, mint például „Rend, Erő, Becsület! / Ez vezérli harcos lelkedet! / Megtisztítjuk az országot / És felépítünk egy nemzeti szocialista államot!”

A koncertekkel kapcsolatban ugyanis kérdéseket juttattunk el a tábor fenntartójának többek között arról, hogy tisztában vannak-e az aznapra leszervezett zenekarok listájával, illetve arról, hogy az önkormányzati tábor bérbe adásakor milyen etikai szempontokat vesznek figyelembe. Hamarosan azt a választ kaptuk tőlük:

„Az idő rövidsége miatt levelére válaszolva a tábort működtető Alapítvány Kuratóriuma arra a döntésre jutott, hogy az esemény szellemisége és jellege nem egyeztethető össze Alapítványunk alapító okiratában rögzített célkitűzéseivel, alapértékeivel és társadalmi szerepvállalásával. Intézményünk elkötelezett a saját értékei melletti következetes kiállásban, amelyből adódóan nem áll módunkban helyszínt biztosítani olyan programoknak, amelyek ezektől eltérnek.”

Ha valakinek nagyon elbasztam volna az estéjét, igazából valamennyire tényleg sajnálom. Helyette viszont ajánlom, hogy váltsanak jegyet az Uránia Filmszínházba, ahol pont aznap, szeptember 12-én tartják Reisz Gábor új filmjének premier előtti vetítését, mert állítólag nagyon jól sikerült!