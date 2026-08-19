Tanács Zoltán szerint ötödannyiból is kijött volna a mosonmagyaróvári egyetem appjának fejlesztése, amelyért több mint 280 milliót kértek el

Nagyjából 57 millió forintból lehetett volna piaci áron elkészíteni azt a Smart Garden nevű alkalmazást, amelynek fejlesztésére a nyilvánosságra került adatok szerint 283 millió forintot költöttek a Széchenyi István Egyetem egyik, részben uniós finanszírozású projektjében – erre jutott Tanács Zoltán tudományos és technológiai miniszter a saját, AI-val is megtámogatott számításaiban.

Az alkalmazás miatt az Európai Csalás Elleni Hivatal, az OLAF is vizsgálatot indított. Az ügyet Hadházy Ákos volt országgyűlési képviselő hozta ismét nyilvánosságra, Tanács pedig hétfő este azzal folytatta a történetet, hogy letöltötte az appot, végignézte a funkcióit, majd megpróbálta megbecsülni, mennyibe kerülhetett volna ugyanez a fejlesztés piaci körülmények között.

A Smart Garden a Széchenyi István Egyetem mosonmagyaróvári mezőgazdasági kara számára készült, fejlesztését a Multicontact Consulting Kft. végezte. Az iOS-re és Androidra is elérhető, négy nyelven használható alkalmazásban statikus szakmai tartalmak, hírek és programok, videók, 3D-modellek és AR-megjelenítés található, emellett időjárás-állomások szenzoradatait is meg lehet nézni benne.

Ami viszont Tanács szerint nincs benne: felhasználói fiók, profil- és összetett jogosultságkezelés, tranzakciós rendszer, személyesadat-kezelés vagy bonyolult valós idejű vezérlés. A miniszter az app szakmai tartalmát sem találta különösebben meggyőzőnek. Mint írta,

megtudhatjuk belőle például, hogy „a tej fehér”, hogyan lehet gilisztákkal komposztálni, milyen egy kis vagy nagy pálinkafőző, és megnézhetjük a mosonmagyaróvári várat is.

Tanács szerint tehát még a legnagyvonalúbb becsléssel is 95 millió forint körül lehetett volna a fejlesztés felső határa, a piaci középértéket pedig nagyjából 57 millióra tette. Ehhez képest az alkalmazásra 283 millió forintot fizettek ki.