A szélsőjobbos izraeli miniszter bemutatta az akasztófákat, ahol a terrorcselekmény miatt elítélt palesztinokat végzik majd ki

Izrael szélsőjobboldali belbiztonsági minisztere, Itamar Ben-Gvir diadalittas videót posztolt egy építés alatt álló területről, ahol a terrorcselekmények miatt elítélt palesztinokat akasztják majd fel.

A komplexum nézők számára fenntartott fülkékkel is rendelkezik majd, innen az áldozatok családtagjai figyelhetik a kivégzéseket.

„Megígértem, hogy lerontjuk a terroristák börtönbeli életkörülményeit, betartottuk az ígéretünket” – mondta Ben-Gvir a videóban. „Megígértem, hogy elfogadjuk a terroristákra vonatkozó halálbüntetésről szóló törvényt, meg is tettük. Most pedig a halálra ítéltek számára kialakított részleg és a kivégzőhely is kezd formát ölteni.”

Az év elején fogadták el azt a törvényt, ami lehetővé teszi a katonai bírósági rendszerben terrorcselekmények miatt elítélt palesztinok kivégzését – a törvény csak a palesztinokra vonatkozik, mivel csak az Izrael ellen irányuló terrorcselekményeket teszi ily módon büntethetővé.

Fotó: ILIA YEFIMOVICH/AFP

A törvény előírja a katonai bíróságoknak, hogy alapjáraton halálbüntetés legyen az ítélet, kivéve, ha valami olyan különleges körülményt állapítanak meg, amivel az ítélet életfogytiglani börtönbüntetésre enyhíthető.

A Benjamin Netanjahu kormányában 2022 óta belbiztonsági miniszteri pozíciót betöltő szélsőjobboldali Ben-Gvirt többször is elítélték már, többek között rasszista uszítás, szolgálatot teljesítő rendőr akadályozása, valamint egy terrorista szervezet támogatása miatt. A politikust az Egyesült Királyság, Franciaország és Írország is szankciók alatt tartja.

Ben-Gvir nagy támogatója a palesztinok lakta területeken agresszívan terjeszkedő zsidó telepeseknek, a hét elején pedig épp arról értekezett, hogy „Gázában célzott merényleteket kellene végrehajtani, és minden éjjel 30–40 embert ki kellene iktatni”. (Guardian)