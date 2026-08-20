Állami basszus dübörgött éjjel Budapesten

Az augusztus 20-i ünnepségsorozat már 19-én szerdán este elindult, méghozzá egy egészen váratlan hangulatú technopartival a Műegyetem rakparton. Magyar DJ-kkel indult a buli: délután öttől Captain Knuckles játszott, őt Sobek és Daniel Moritz követte, de az igazi veretés csak ezután indult.

Fotó: Németh Dániel/444

Este 8-kor ugyanis beállt a pultba Carl Craig, aki ahogy a hivatalos programleírásban is olvasható, „a detroiti techno egyik úttörője”, aki már több mint harminc éve dolgozik aktív producerként, DJ-ként és kiadóvezetőként.

Fotó: Németh Dániel/444

Igen, egy magyar állami ünnepségen 2026-ban a detroiti techno egyik legismertebb és legfontosabb DJ-je játszott az összegyűlt felszabadult tömegnek.

Fotó: Németh Dániel/444

Egészen szürreális élmény volt látni, ahogy szerda este olyan tömegek mozdultak meg, akik korábban feltehetően nem mentek el önszántukból állami ünnepségre, ahol most egészen más kultúrát is kaphatnak, mint az elmúlt években/évtizedekben.

Fotó: Németh Dániel/444

Carl Craig után Nina Kraviz orosz DJ játszott, majd utána a magyar Sikztah – éjjel fél 2-ig dübörgött a basszus a városban, olvasóink szerint nemcsak a XI. kerületben vagy a Duna túloldalán lehetett hallani a bulit, de még a II. kerületben is, sőt, a Városmajor is szabályosan lüktetett.

Nina Kraviz Fotó: Németh Dániel/444

A basszusokkal tarkított alváshoz azonban jobb, ha mindenki hozzászokik, ugyanis ma, azaz augusztus 20-án este is lesz techno a Műegyetem rakparton. Ötkor Dj Reload indít, aztán Christian Löffler német producer és zeneszerző tart bulit, majd fél kilenctől, amikor a Parlamentnél véget ér a fényshow, a berlini Modeselektor áll be a pultba.

Fotó: Németh Dániel/444

Ugyanitt szeretettel várjuk a szerk@444.hu címre a beszámolókat és a leveleket arról, hogy ki hogyan élte meg az augusztus 20-ra virradó éjjel, hogy állami basszus dübörgött Budapesten.