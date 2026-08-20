Fényfestés, drónshow és tűzijáték augusztus 20-án

Fény- és drónshow egészítette ki tűzijátékot Budapesten augusztus 20-án este.

Fotó: Balogh Zoltán/MTI/MTVA

Fotó: Lakatos Péter/MTI/MTVA

A tűzijátékot a parlament és a környező épületek falaira vetített zenés-fényfestéses műsor előzte meg.

Fotó: Illyés Tibor/MTI/MTVA

Fotó: Illyés Tibor/MTI/MTVA

Az idei augusztus 20-ai programsorozatot a tavalyi 17,5 milliárd forintos költséghez képest mindössze 4 milliárd forintból valósítja meg a Tisza-kormány – írta Nagy Ervin kulturális államtitkár kedden.

Fotó: Balogh Zoltán/MTI/MTVA

Az ünnepet levezénylő Centrum Production korábban azt írta, hogy szerették volna megtartani „a jól ismert tradicionális programot”, és megőrizni a „régi és sikeres elemeket”, amihez „kortárs elemeket” is társítottak.

Fotó: Balogh Zoltán/MTI/MTVA

Az állami rendezvénysorozat már augusztus 19-én elkezdődött, mindenféle DJ-k nyomtak javarészt technot a Műegyetem rakparton. Csütörtök este is lesznek DJ-k a Kossuth téren, a Műegyetem rakparton, illetve koncertek a Margit-szigeten.