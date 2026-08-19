Kicsit más lesz az idei ünnep: kisebb költségvetés, kisebb tűzijáték, sok helyszín és sok program

Az idei augusztus 20-ai programsorozatot a tavalyi 17,5 milliárd forintos költséghez képest mindössze 4 milliárd forintból valósítja meg a Tisza-kormány – írta Nagy Ervin kulturális államtitkár kedden.

A kormányzati honlap szerint „augusztus 20. jelmondata idén a partnerség és a nyitottság, a közös múltban rejlő érték, és az ígéret, hogy a hagyományainkból építkezve együtt formálhatjuk Magyarország jövőjét. Mert mi magunk vagyunk az ország története.”

Airbus H225M helikopter az augusztus 20-i nemzeti ünnep alkalmából rendezett budapesti légiparádé főpróbáján Fotó: Szigetváry Zsolt/MTI/MTVA

Az ünnepet levezénylő Centrum Production már korábban beszámolt a „vizuális koncepcióról”, és arról, hogy

szerették volna megtartani „a jól ismert tradicionális programot”, és megőrizni a „régi és sikeres elemeket”, amihez „kortárs elemeket” is társítottak.

Ez a kettősség valóban látható a fővárosi kínálatban. Szokás szerint lesz például Mesterségek Ünnepe a budai Várban, de idén a Karmelitát is meg lehet tekinteni, úgymond, családi programként. Lesz Szent Jobb-körmenet a Bazilikánál, de lesz sok elektronikus zene is a Műegyetem rakparton. A Kossuth téren felvonják a zászlót szépen most is, de este Diszkó térre keresztelik át a sokat látott közterületet.

Négy nap alatt összesen tizenegy helyszínen több mint száz program lesz, de kettőt muszáj még kiemelni.

Tűzijátékocska

Ahogy azt már előre jelezték, lesz ez is, de máshogy. Augusztus 20-án este a központi esemény egy „ünnepi audiovizuális show” lesz este 9-kor, amiben „egymást követő effektek sorával” mesélnek el egy 30 perces történetet, ami „a Kárpát medence megszületésével indul”. Mindezt a Parlament épületére vetítik, a 30 perces show vége pedig a korábbiaknál jóval rövidebb, tíz perces tűzijáték lesz, amit a budai oldalról, a Lánchíd és a Margit híd közötti részről lehet leginkább élvezni. Közben Zságer Balázs és DJ Bootsie zenéit lehet majd hallani. A show-t este 10-kor megismétlik.

Milyen sziget?

A Margitsziget augusztus 20-án és 21-én kétnapos, ingyenesen látogatható Élményszigetté változik, klasszik és kevésbé klasszik családi programokkal: babajátszótér, buborékshow, szitanyomás, (mű)tehénfejés (???), továbbá cirkuszi játszóház, ökohangszer-bemutató és lasszódobás is be van ígérve.

De mit tesz isten, ugyanott lesz a Tisza Szigetek Országos Találkozója is, 20-án délelőtt és délután. Ezen a párt szerint lesz Magyar Péter és habparty, Forsthoffer Ágnes és tűzoltó-bemutató, Tarr Zoltán és ugrálóvár, Radnai Márk és csillámtetkó, közös főzés és arcfestés.