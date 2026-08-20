Így élték meg a budapestiek a szerda esti ünnepi technót

„Azt hittem, hogy csak a mesében van ilyen, hogy a Nemzeti Ünnep elő estéjén olyan bulira ad engedélyt a 11. Önkormányzat jegyzője ami 1. hajnal 2-ig tarthat, 2. techno buli” – kezdte levelét olvasónk, és bár első olvasásra úgy tűnhet, valóban mesebelinek látta a helyzetet és örült, később kiderül, hogy nem volt túl boldog, amiért éjfél körül a dübörgő basszusra ébredt, pedig füldugót is használ, és a II. kerületben, a Széll Kálmán tér közelében lakik, viszonylag messze a Műegyetem rakparttól, ahol szerda este őrült nagy technobulit tartottak.

Egy másik II. kerületi lakos is azt írta, „borzalmas volt” és „az egész hálószoba dübörgött”, ahogy egy a Fő utcában élő olvasónk is arról számolt be, hogy Fő utcai lakosként „kifejezetten rosszul” élte meg a szerda estét. „Ahogy haladt előre az idő, a választások éjszakájának emlékétől gyötörve vettem egyre nehezebben tudomásul, hogy nem csak rendszerváltásonként, de kb. állami ünnepenként várható immár az éjjeli város basszussal való feltöltése.”

Ugyanez az olvasó hosszabban is kifejtette, hogy szerinte „az egész problémakör mélységesen megalázó”.

„Mikor valakit az otthonában zaklat az állam, az felülír mindent ... Tisza szavazóként eddig örömmel néztem Magyar Péter paksi bejelentkezéseit, vagy épp Vitézy Dávid beszámolóit a beruházási tervekről. Ám mikor utóbbi boldogan jelentette be a hajnali kettőig tartó eseményeket, csak ültem ott és nem értettem. Most pedig már rájuk sem tudok nézni, mert MP-ről egyből a Kossuth téri DJ-zése jut eszembe, VD-ről pedig a fent említett, képembe mosolygós bejelentés. ... Több tíz perces videókban értekeznek arról, milyen jókat tesznek velünk, értünk, ... csak aztán pár havonta megkínoznak (teszem hozzá, vélhetően a fiatal szavazóik kiszolgálása céljából). Értem, hogy a kormány rengeteget dolgozik az országért, az EU pénzekért, az új vonatokért meg sok minden másért, ám minél több ilyen ilyen éjszaka, Budapesten annál gyorsabban kezd majd száradni a Tisza. Egyszerűen nem lehet ilyet csinálni, pont.”

Fotó: Németh Dániel/444

A Carl Craig és Nina Kraviz részvételével tartott szerda esti partit olvasóink visszajelzései szerint a város szinte minden szegletében lehetett hallani. Volt, aki azt írta, Kőbánya nyugati részén is jól hallották a zenét, és először még azt gondolták, hogy a Kertemből jön a zene.

„Este 8-tól gyanítottam, hogy nem a házból jön a lüktető basszus. Jó tudni, hogy a város másik feléből hallatszott el idáig a parti, és ma is erre lehet számítani (és a macska ma is éjfélig fogja várni hogy ritmusra dobjam neki a labdáit). VI. Kerület, Podmaniczky Bajza sarka” – írta egy másik olvasónk.

De kaptunk olyan levelet is ami szerint a Duna-parton, az Erzsébet-hídnál kifejezetten „megrázó élmény” volt a technoparti. A levélíró azt mondta, jelezte a problémát az országgyűlési képviselője Facebook-oldalán egy kommentben, de tervezi, hogy hivatalos úton is megkeresi. Ahogy azt is tervezi, hogy augusztus 20-án inkább kimegy a Kossuth térre a diszkóba.

Állítólag Zuglóban és a Lehel téren is dübörgött a basszus éjjel, ahogy egy olvasónk szerint a VI. kerületi Rippl-Rónai és Podmaniczky sarkán is csukott ablaknál lehetett élvezni a bulit. „Legközelebb csinálhatnák 4 fal között” – tette hozzá.

„Évekig laktunk Óbudán a Sziget mellett, az kb. semmi sem volt a tegnapihoz képest” – írta nekünk egy újabb panaszos olvasónk, de azt nem írta, hogy most honnan élvezték az állami basszust.

„Nem vagyok öreg, se begyepesedett. Egyszerű munkás ember vagyok, egy földszinti lakásban a feleségemmel és egy 5 hónapos babával. Tiszára szavaztam, most se tenném máshogy. De kezd nonszenszbe átmenni a dolog” – írták nekünk egy újabb levélben, feltéve benne a kérdést: „A tuctuc zenének mi köze van az államalapítás ünnepéhez?”

Fotó: Németh Dániel/444

De érkezett pár pozitív visszajelzés is, az egyik ilyen levélben olvasónk arról számolt be, hogy meglepte, „milyen kulturált a Szent Gellért térről megközelítve a hely”.

„Normális italpult, foodtruck, zsúrasztalok stb. Ittunk is egyet. Az árak is abszolút rendben voltak. Bentebb akkor még alig voltak emberek de tovább sétálva a színpad felé szintén komoly volt a kivetítő és a hangfalak. Ott is pultok, jó sok wc amik az este folyamán végig korrekt állapotban maradtak. (11ig maradtunk) Nagyon sok takarító személyzetet láttunk, biztonsági őrből is volt számos. A színpad hatalmas és a látvány meg világosban is fesztiválos volt este meg nagyot mentek a vizuálok is. Carl Craig jóféle technot játszott bár voltak a szettben elég egyszerű döngölések is:) A csörgődobot amivel szórakozott azt annyira nem értettem. :) A hang jól szólt az biztos.:) Nina Kraviz alatt olyan basszus recsegett amit még mellben is érzett az ember. Ami külön tetszett, hogy az Egyetem kertjében volt egy kis kajás rész csillezni. Amikor eljöttünk meg igen sokan voltak de a színpadtól kicsit hátrébb el lehetett férni. Nem voltak elvárásaim az estével kapcsolatban abszolút kellemesen csalódtam. Profinak tűnt a szervezés és nagyon örültünk hogy ilyen buli létre jöhetett Pesten, ilyen nyilvános helyen. Szürreális volt kicsit az elmúlt időszakot figyelembe véve:) A XIII. Kerületbe hazaérve nem akartam elhinni de szerintem még halkabban de hallottuk a zenét.”

Egy olvasónk úgy fogalmazott, „sokan azt hiszik, hogy egy magányos hegytetőn egy szanatóriumban élnek, de ez Budapest. Egy ilyen ünnepélyt nem lehet a városon kívül, a bozótban tartani. Sem stadionban, mert nem az a műfaj”.

Egy másik olvasónk pedig levele végén megjegyezte, hogy legközelebbi barátai is mindig jelzik neki, hogy „Barcelona is ilyen”, Budapesten pedig ez csak 1-2 napig tart.