Trump megsemmisítő gazdasági hadműveletet jelentett be Iránnal szemben

Donald Trump amerikai elnök kijelentette: az USA óriási gazdasági büntetőintézkedésekkel fogja sújtani mindazokat az országokat, amelyek segítik Iránt vagy üzletelnek az országgal.

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A Truth Social platformon csupa nagybetűvel írt bejegyzésében közölte, hogy elindítja „a valaha volt legmegsemmisítőbb gazdasági műveletet bármely ország ellen!”. További részleteket nem közölt, és más nemzetet sem nevezett meg név szerint. A lépésre azután kerül sor, hogy a hétfőn lejáró 60 napos tűzszünet Iránnal eredmény nélkül telt el, és semmilyen jele sincs a diplomáciai vagy katonai kiútnak a konfliktusból, amelyet az USA és Izrael február végén indított el.

Trump legújabb lépése a jelek szerint a csupán áprilisban indított Operation Economic Fury (Gazdasági Harag Hadművelet) nyomásgyakorló kampányát terjeszti ki, amelynek célja a Teheránnal üzletelő külföldi bankok vagy cégek szankcionálása volt. Szerda esti közösségi médiás bejegyzésében Trump azt írta, hogy „gazdasági D-napot” hirdet Irán ellen, mert az Iszlám Köztársaság nem volt hajlandó megállapodást kötni az Egyesült Államokkal. „BÁRMELY ország, amely megengedi pénzintézeteinek, vállalkozásainak, repülőtereinek vagy kormányzati szerveinek, hogy bármilyen mentőövet nyújtsanak Iránnak, maga is ÓRIÁSI gazdasági következményekkel fog szembesülni” – fogalmazott Trump. Azt nem pontosította, hogy az érintett országok milyen büntetésre számíthatnak.

Trump így folytatta: „Olajcsempészet, csereügyletek (swap lines), készpénzátutalások, pénzváltók, hajóregiszterek, fedőcégek – mindennek MOST azonnal le kell állnia. Tudjátok, kik vagytok.”

A bejelentés egy nappal azután történt, hogy az Egyesült Államok szövetségese, az Egyesült Arab Emírségek bejelentette: az Irán felől érkező újabb rakétafenyegetést követően megszakít minden pénzügyi és gazdasági kapcsolatot az országgal. Az Emírségek védelmi minisztériuma közölte, hogy két, Iránból kilőtt ballisztikus rakétát észleltek, amelyeket a tengeri forgalom ellen irányítottak, és mindkettő a tengerbe csapódott. Az iráni szervezetek régóta használják Dubaj pénzügyi rendszerét pénzmozgatásra pénzváltókon és fedőcégeken keresztül. Múlt héten Scott Bessent pénzügyminiszter is kijelentette, hogy az USA hamarosan olyan gazdasági elszigeteltségbe taszítja Iránt, „amilyet a világ még nem látott”. (via BBC)