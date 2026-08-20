Tusk azt kéri a németektől, hogy ne vonják felelősségre az Északi Áramlat megrongálóit

Németországnak nem kellene felelősségre vonnia az Északi Áramlat gázvezeték megrongálóit – jelentette ki Donald Tusk lengyel kormányfő csütörtöki sajtóértekezletén.
Tuskot a krakkói sajtókonferencián újságírók kérdezték azzal kapcsolatban, hogy az Északi Áramlat elleni szabotázs ügyében előző nap Horvátországban őrizetbe vették a Lengyelországban élő Volodimir Zsuravlov ukrán állampolgárt. „A németeknek nem lenne szabad felelősségre vonniuk azokat, akik cselekszenek, miután országukat megtámadták” – fogalmazott Tusk. Hozzátette: jó lenne, ha „azok szégyellnék magukat, akik megépítették ezt a gázvezetéket, nem pedig azok, akik működésképtelenné tették”.
A lengyel miniszterelnök korábbi kijelentését ismételte meg: két éve ugyanezt mondta, miután Németország elfogatóparancsot adott ki a vezeték felrobbantásával vádolt ukránok ellen, és akkor Lengyelország annak a német kérésnek sem tett eleget, amiben azt kérték, szerezzenek érvényt az elfogatóparancsnak az országban tartózkodó gyanúsítottakkal szemben. (via MTI)
A németek adtak ki elfogatóparancsot az ukrán férfi ellen, akit korábban a lengyelek egyszer már szabadon engedtek.
A lengyel ügyészek után a lengyel kormány sem volt hajlandó figyelembe venni a németek által kiadott elfogatóparancsot.
A lengyel miniszterelnök üzent a németeknek, akik elfogatóparancsot adtak ki egy ukrán búvár ellen, akinek köze lehet a robbantáshoz.