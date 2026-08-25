20 tényező befolyásolja, milyen gyorsan ér ki a mentő, ebből az egyik, hogy honnan kell kiállnia

Nagyjából 20 tényező befolyásolja a mentők kiérkezési idejét, és ebből csak az egyik, hogy nincs a közelben mentőautó - mondta a WMN-nek adott interjúban Szűcs Brigitta, az Országos Mentőszolgálat új szóvivője.

Az OMSZ kedden indított egy honlapot, amin nyilvánosságra hozták, hány átlagosan hány perc alatt ér ki a mentő országosan illetve Budapesten.

Fotó: Országos Mentőszolgálat

A korábbi gyakorlattal ellentétben itt onnantól számítják az időt, amikor valaki felhívja a 112-t. A honlapon részletezték, hogy onnantól kezdve mi mennyi időt vesz igénybe.

Szűcs azt mondta, két hónapig dolgoztak a szakmai anyag összekészítésén, amivel el tudják magyarázni az embereknek a folyamatot.

A cikk elején említett 20 befolyásoló tényező egyike, hogy amikor valaki a 112-t hívja, nem a mentőszolgálattal beszél, hanem egy diszpécserközponttal, amiből kettő van az országban, Miskolcon és Szombathelyen. A 112 rögzíti az adatokat – de közben itt is előfordulhat, hogy vannak nyelvi, kommunikációs vagy egyéb problémák, rosszul adják meg a címet -, majd átkapcsol a 104-re, miközben hosszú percek telnek el – magyarázta Szűcs.

Fotó: WMN

Arról is beszélt, a bejelentőknek el kell dönteniük, hogy mentőre vagy segítségre van szükségük, mert olyanokkal is hívják a 112-t, hogy elzárták a vizet és nincs mit enni és inni. A következő tanácsa, hogy amikor már a 104-en beszélnek a hívásfogadóval, minden kérdésre válaszoljanak, és ne kérdezzenek vissza, hogy az miért fontos, hiszen azért hangzik el a kérdés, hogy segíteni tudjanak – például elmondják, hogyan kell újraéleszteni -, azon túl, hogy életveszély esetén a mentő azonnal elindul.

Ezek mellett a mentőállomások infrastruktúrája is közrejátszik: van, ahol dupla zárt ajtó mögött kénytelen parkolni a mentőautó a veszélyes környék miatt, és onnan kell kiállni, mikor jön a riasztás. Emiatt sérülhet az az elv, hogy a mentő a riasztástól számítva 1 vagy 2 percen belül induljon el. Ebben is fejlődni kell.

Arról is beszélt, látni kell a számokat, hogy melyek azok a települések, napszakok, amik kritikusak, és akár dinamikus mentésben gondolkodva fel lehetne állítani mentési pontokat azokra a területekere.

Az interjúban arról is beszélt, hogy hálás az előző szóvivőnek, Győrfi Pálnak, mert „több volt, mint sporszerű”, ahogy ő reagált a kinevezésére. Győrfi az együttműködéséről biztosította, és felajánlotta, hogy segít neki. Ezzel a lehetőséggel többször élt is.

Győrfi Pált júniusban váltották le a szóvivői posztról, amit Hegedűs Zsolt egészségügyi miniszter azzal magyarázott, hogy „egy új arc önmagában persze még nem garancia semmire. De egy tisztább hang, egy kevésbé elhasználódott szereplő lehetőséget ad arra, hogy a mentőszolgálat kommunikációja végre ne elsősorban védekezzen, hanem magyarázzon; ne eltakarjon, hanem feltárjon; ne bűnbakokat keressen, hanem tanuljon.”

Győrfi pár héttel később otthagyta a mentőszolgálatot is.

Szűcs az interjúban arról beszélt, nem gondolja, hogy Győrfi utódja lenne, mert teljesen más karakterek. „Ő egy örökség, egy ikonikus alakja a mentőszolgálatnak, nem dolgom az ő nyomdokaiba lépni”, csak tovább akarja vinni, amit Győrfi felépített. Szerinte 22 évig nagyon profin vitte a szerepet. Az viszont biztos, hogy ő nem fog elmenni a Dancing with the Stars-ba (amiben Győrfi szerepelt korábban). Arról beszélt, Győrfi nagyon azonosult a szóvivői szereppel, amit 22 év után nem lehet máshogy csinálni, de „talán ebből kifolyólag voltak ilyen szereptévesztések.”

Ő ebbe a hibába nem akar beleesni.