Mostantól bárki megnézheti, ténylegesen hány perc alatt ér ki a mentő

Vége a titkolózásnak és a maszatolásnak: nyilvánossá tette az Országos Mentőszolgálat, hogy Budapesten illetve országos átlagban hány perc alatt ér ki a mentő.

Ez évtizedek óta téma: Gyurcsány Ferenc például 2005-ben tűzte ki célul, hogy a legsürgősebb esetekhez 15 percen belül érjen ki a mentő. Ezt azóta sem sikerült elérni.

Fotó: Kovács Márton/MTI/MTVA

A számok sem voltak transzparensek. Hegedűs Zsolt egészségügyi miniszter júliusban arról írt, Takács Péter volt államtitkár nem mondott igazat, mikor azt állították, legsürgősebb, vagyis a P1-es esetek több mint 95 százalékához az ország bármely pontján kiérnek a mentők. Az OMSZ akkori vezetése ezt „közel 90 százalékra” módosította, de még az sem volt igaz. Kiderült, 2025 szeptemberében sehol nem értek ki 18 perc alatt a mentők, az országos átlag pedig 18,92 perc volt.

Ráadásul a számlálót nem is onnantól indították, mikor befutott a segélyhívás a 112-re, hanem később, mikor már a diszpécser mentőegységet riasztotta, vagy el is indult a kocsi.

Az Országos Mentőszolgálat új vezetése viszont egy olyan statisztikát tett közzé a stat.mentok.hu oldalon, ami a segélyhívás pillanatától méri a kiérkezést. Vagyis úgy, ahogy a várakozó is érzékeli a folyamatot.

Eszerint a legsúlyosabb esetek 90 százalékához országosan 26,4, míg Budapesten 26,4 perc alatt értek ki a mentők 2026. júliusában. Az előző hónaphoz képest mindkettő egy nagyon kicsit romlott.

Fotó: Országos Mentőszolgálat

A kevésbé súlyos esetek statisztikája is fent van az oldalon, ahogy a régiós bontás is. (A 90. percentilis azt mutatja, hogy az esetek 90 százalékában legfeljebb mennyi idő alatt érkezett meg a mentő. A fennmaradó 10 százalék ennél többet vár.) Azt is leírták, hogy mi a mentőhívás folyamata, mennyi idő telik el az egyes fázisokban, és mi alapján sorolják be az eseteket.

Az Országos Mentőszolgálat közleménye szerint „a kezdeményezés célja az átláthatóság növelése, a mentőellátás működésének közérthető bemutatása és a lakosság egészségértésének erősítése.”

Az Országos Mentőszolgálat megbízott főigazgatója, Constantinovits Miklós arról beszélt, „a bizalom alapja az őszinteség: a mentőszolgálat akkor is vállalja a számait, amikor jók, és akkor is, amikor van még mit javítani, mert a magyar emberek megérdemlik a transzparens és szakmai kommunikációt.”

A statisztika rendszeresen frissül, az adatok körét pedig idővel bővítik.