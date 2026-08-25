A kormány pontosítja a szabályokat, amik alapján azonosítani lehet a magántőke- és kockázatitőke-alapok valódi tulajdonosait

A kormány szigorítja és pontosítja a zártkörű befektetési alapok (a magántőke- és kockázatitőke-alapok) tényleges tulajdonosainak azonosítására vonatkozó szabályokat – közölte az igazságügyi miniszter egy Facebook-videóban.

Görög Márta azt írta:

„Az elmúlt években gyakran találkozhattunk azzal, hogy a magántőkealapokat és a kockázatitőke-alapokat valójában arra használták, hogy a nyilvánosság elől rejtve maradjanak jelentős vagyonelemek végső és valódi tulajdonosai. Közérdek, hogy nyilvános legyen, hogy kik állnak az alapok mögött. Éppen ezért a Kormány szigorítja és pontosítja a zártkörű befektetési alapok tényleges tulajdonosainak azonosítására vonatkozó szabályokat. E körbe értjük a magántőke- és kockázatitőke-alapokat.”

A videóban Görög elmondja, hogy a cél a tulajdonosi láncok átláthatóbbé tétele, különös tekintettel azokra a konstrukciókra, amik alkalmasak lehetnek a végső tulajdonos kilétének vagy a tulajdonosi láncolat természetének elfedésére. Azt mondja, a javaslat emellett átláthatóbbá tenné a közbeszerzéseket, szigorítaná az átláthatósági szabályokat, erősítené az ajánlattevők tulajdonosi hátterének megismerhetőségét, és bővítené a közzétételi kötelezettségeket.

Az Integritás Hatóság eljárást kezdeményezhetne a Közbeszerzési Döntőbizottságnál, ami akár a közbeszerzési eljárás felfüggesztéséhez is vezethet.

A javaslat bővítené a Központi Információs Közadat-nyilvántartásban közzétételre kötelezett szervezetek és adatok körét is: ennek a nyilvántartásnak biztosítania kell a közpénzek felhasználásával kapcsolatos adatok megismerhetőségét, mégpedig gépi, olvasható, kereshető, letölthető és összehasonlítható formában.

Görög Márta az Országgyűlésben 2026. július 13-án. Fotó: Németh Dániel/444

A törvényjavaslat pontosítja azt is, hogy kik minősülnek kizárt vagy nem kizárt közjogi képviselőnek közpénzből finanszírozott támogatásoknál, és bővíti azoknak a szervezeteknek a körét, amik bizonyos politikai vagy közjogi érintettség esetén nem pályázhatnak, és nem részesülhetnek támogatásban.