Böröndi Gábornak havi 2890 euróért béreltek Szentendrén házat, miután nem költözött be Ruszin-Szendi szolgálati villájába

Böröndi Gábor, a Ruszin-Szendi Romulusz által nemrég leváltott volt vezérkari főnök 2023. augusztus 1. és 2026. május 4. között egy szentendrei luxusvillában lakott, amit a Honvédelmi Minisztérium cége bérelt havi 2890 euróért. Böröndi ugyanis nem költözött be az elődjének, Ruszin-Szendinek kialakított, nagyságrendekkel fényűzőbb dunakeszi szolgálati villába.

A 24.hu cikke szerint a bérelt, 386 négyzetméteres ingatlan Szentendre kertvárosias környékén helyezkedik el, egy csaknem 1200 négyzetméteres telken. Az ingatlant éppen 275 millió forintért árulják, a hirdetés alapján a 2022-ben épült házban öt szoba, amerikai konyhás nappali, wellness-részleg, több fürdőszoba és háromautós garázs is van.

Az ingatlan bérlésére a szűk három évben körülbelül 36 millió forintot fizetett a HM EI Zrt. A 24.hu forrása szerint azért bérelhettek Szentendrén házat a volt vezérkari főnöknek, mert Böröndi családja korábban is a városban lakott. Az ingatlan kiválasztásakor a védhetősége is szempont volt.

Böröndi Gábor Fotó: Balogh Zoltán/MTI/MTVA

A lap a szentendrei és dunakeszi ingatlanokkal kapcsolatban megkereste Böröndit, de a rendelkezési állományban lévő tábornoknak a Honvédelmi Minisztérium nem engedte, hogy nyilatkozzon.

A Ruszin-Szendi kérésére átalakított luxusvilláról és a fideszes média ingatlan miatt indított támadásairól ebben a cikkben írtunk bővebben.