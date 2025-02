Volt szolgálati lakása miatt támadja a kormánymédia Ruszin-Szendi Romuluszt

A kormánymédia napok óta Ruszin-Szendi Romulusz vezérkari főnökként használt luxusvillájával támadja a Tisza Pártot. A korábban helyettes államtitkárként is dolgozó Ruszin-Szendi azután került a kormánymédia kereszttüzébe, hogy a Tisza kongresszusán már a párt szakpolitikusaként szólalt fel.

Elbocsátás a luxusvilla miatt?

Az ügyet a kormányközeli Index robbantotta február 21-én, amikor pénzügyi dokumentumokra hivatkozva azt írta, Ruszin-Szendi 928 millió forintért építtetett magának szolgálati lakást Dunakeszin. A lap azt is állította, hogy a luxusvilla a vezérkari főnök elbocsátásának egyik oka is lehetett.

Az Index arról írt, hogy az ingatlant 244 millió forintért vásárolta meg a honvédség, majd további 684 millió forintot költött a felújítására. Többek között 82 millióért építettek teraszt, 6 millióért masszázsmedencét, valamint 31 milliót költöttek növények beszerzésére. Ruszin-Szendi 2022. december 18-tól 2023. szeptember 25-ig lakott a villában. Utódja, Böröndi Gábor azonban a lap információi szerint azért nem költözött be a lakásba, mert túlzottan fényűzőnek és hivalkodónak tartotta.

A cikkre közleményben reagált a Tisza Párt. Azt írták, hogy az ingatlan tulajdonosa az állam, a megrendelő pedig nem Ruszin-Szendi, hanem a Honvédelmi Minisztérium háttérintézménye volt. A cikkről azt írták, hogy a rogáni propaganda hazug lejáratókampányának része.

Nem sokkal később Ruszin-Szendi is reagált az ügyre. A Tisza Párt sajtóosztályán keresztül a Telexnek gyakorlatilag megismételte a Tisza korábbi állításait. Azt írta, hogy az ingatlan megvásárlását és kezelését a Honvédelmi Minisztérium háttérintézménye végezte. Azért, hogy az a mindenkori vezérkari főnök szolgálati ingatlana legyen. Ő pedig sem megrendelőként, sem tulajdonosként nem kötődött a villához. Ruszin-Szendi a kivitelezőkkel, a megbízókkal és a megállapodással kapcsolatban nem közölt részleteket. Ezekben a kérdésekben szerinte csak az ingatlankezelő tud információkat adni.

photo_camera Ruszin-Szendi Romulusz Fotó: Németh Dániel/444

Az ügyet február 24-én a Ripost görgette tovább. A kormánypárti lap exkluzív fotókat közölt az ingatlan belsejéről, és Ruszin-Szendi egy volt kollégájának állítására hivatkozva azt írta, hogy a luxusfejlesztéseket a vezérkari főnök kérésére kellett végrehajtani.

A lap szerint Ruszin-Szendi kérése volt a ház tetőszerkezetének visszabontása, hogy a tetőre egy pezsgőfürdővel, szaunával és grillsarokkal rendelkező penthouse terasz kerülhessen. De 3 millió forint értékű profi billiárdasztalt is kért a tábornok, aki a lépcsőházba egy üvegcímert is felszereltetett, amin családi logója szerepel. A legfurcsább kiegészítőt azonban a hálószobában fotózta le a lap. Az ágy fölé egy olyan szerkezetet építettek, ami egyszerre funkcionál ablakként, tükörként és fényjátékra alkalmas eszközként.

Ki kérte a felújítást?

Miután a kormánysajtó már képekkel illusztrálva támadta Ruszin-Szendit, akaratán kívül azt is állítva, hogy a kormányt egyáltalán nem zavarta az indokolatlan állami pénzszórás, megkerestük Ruszin-Szendit. A volt vezérkari főnököt telefonon értük el, azonban azt mondta, csak a Tisza Párt sajtóosztálya nyilatkozhat a kérdésekkel kapcsolatban. Javaslatára felhívtuk a párt sajtófőnökét is, aki viszont azt kérte tőlünk, hogy írásban tegyük fel kérdéseinket.

Levelünkben többek között arra voltunk kíváncsiak, miért költöttek az ingatlan felújítására 684 millió forintot, és Ruszin-Szendi fogalmazta-e meg a felújításai kéréseket. Amennyiben pedig nem ő, akkor kicsoda? Kíváncsiak voltunk arra is, hogy Ruszin-Szendi nem érezte-e túlzásnak a fejlesztéseket. Több beruházásra külön is rákérdeztünk: a penthouse teraszra, az ágy fölé épített szerkezetre, a gravírozott családi címerre, a billiárdasztalra és az egzotikus növénykertre.

Válaszoltak is, meg nem is

A Tisza Párt válaszában megismételte korábbi állítását, miszerint a felújítás megrendelője és felügyelője a Honvédelmi Minisztérium volt. Bár levelükben azt írták, minden kérdést megválaszoltak, Ruszin-Szendi felújításban játszott szerepével kapcsolatos kérdéseinkre nem kaptunk választ. Továbbra sem tudjuk, hogy ki kérte a luxusfejlesztéseket, és azt sem, hogy Ruszin-Szendi mit gondolt róluk.

Helyette azt írták, további kérdésekre is szívesen válaszolnak, „ha a 444 a Tisza Párt országos jelentőségű állásfoglalásainak és program pontjainak is tered ad, mint egy független médium”. Illetve szívesen néznek fotókat a 444 oldalán „a honvédelmi miniszter kaszinóiról, Novák Katalin bukott és Áder János volt köztársasági elnök milliárdokból átalakított villáiról. Ha már a Tisza Párt egy szakértőjének ma is állami tulajdonban álló villája ilyen fontos ügy a független sajtó számára”.