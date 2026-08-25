Három éven át kényszerítették, hogy az FSZB ügynöke legyen, most sikerült elmenekülnie Oroszországból a Pussy Riot korábbi tagjának

Rita Flores, a Pussy Riot korábbi tagja a Port Mediának adott augusztus 24-i interjújában elmondta: az orosz Szövetségi Biztonsági Szolgálat (FSZB) beszervezte, és három évig kényszerítette őt hírszerzési feladatok ellátására, mielőtt sikerült elmenekülnie Oroszországból. Flores – valódi nevén Margarita Konovalova – szerint az FSZB 2023-ban, a lakásában tartott házkutatások után szervezte be őt.

„Elkezdték a beszervezésemet: minden lehetséges módon megfenyegettek, megaláztak, és nagyon kellemetlen dolgokat mondtak. Azzal fenyegetőztek, hogy megölik a családomat, és azt mondták, hogy életemben soha nem fogom tudni bebizonyítani, ki ölte meg az édesanyámat” – mondta Flores. „Személyeskedve támadtak, azt mondogatták, milyen undorító és szörnyű vagyok, és hogy a legnagyobb sátánt csinálják belőlem egész Oroszországban.”

Az FSZB kezdetben arra utasította Florest, hogy szolgáltasson információkat Oroszországban és külföldön élő művészekről, valamint politikai aktivistákról. Elvették az útlevelét is, hogy ne hagyhassa el az országot. Flores elmondása szerint a szolgálat azt akarta, hogy némelyikükből segítsen „ügynöktársat” faragni, és segítsen új célpontokat kijelölni a büntetőügyekhez.

Egy Instagram-bejegyzésben Flores úgy írta le ezt a három évet, mint amit „elhúzódó depresszió... teljes, szüntelen derealizáció, a megfigyelés és követés miatti PTSD... számos öngyilkossági kísérlet, és még annyi, de annyi más dolog” jellemzett.

Az FSZB részéről a nyomás akkor fokozódott a végletekig, amikor arra próbálták kényszeríteni, hogy segítsen a Mediazona társalapítóját és aktivistáját, Pjotr Verzilovot Szerbiába csalni, hogy ott meggyilkolhassák.

Flores elmondása szerint ezután vette fel a kapcsolatot Dmitrij Zahvatov ügyvéddel, és sikerült húznia az időt az FSZB követeléseivel szemben, amíg végül sikerült elmenekülnie Oroszországból.

A The Kyiv Independent megkereste ennek kapcsán Verzilovot. „Az FSZB az elmúlt 10 évben a világ különböző pontjain próbált már megölni” – nyilatkozta. „Az elmúlt néhány évben tett ismételt kísérleteik a munkánk bizonyítékai, elsősorban annak a munkának, amely az orosz agresszióval szemben Ukrajna védelmére összpontosít.”

Anélkül, hogy menekülésének részleteibe belement volna, Flores megköszönte Zahvatovnak és Leonyid Nyevzlin üzletembernek, hogy többek között ők is segítettek neki elhagyni az országot.

Azt nem árulta el, hogy jelenleg hol tartózkodik, csupán annyit mondott: azért állt a nyilvánosság elé, hogy reményt nyújtson a hasonló helyzetben lévőknek.