Hegedűs Zsolt: Az első 100 nap alatt nem csak tervezés történt az egészségügyben

Hegedűs Zsolt hosszú Facebook-posztban értékelte az egészségügyi miniszterként eltöltött első 100 napját. Azt írta, hogy az egészségügy átalakítása maraton, nem százméteres sprint, de a maratonon is számítanak a részidők. „A Magyar Orvosi Kamara feladata, hogy számon kérje rajtunk a részidőket. A mi feladatunk pedig az, hogy ne megsértődjünk ezen, hanem válaszoljunk, megmutassuk, hol tartunk, és ahol jogos a kritika, ott változtassunk.”

Hegedűs szerint 100 nap alatt nem lehet lezárni egy több évtized alatt kialakult rendszer teljes átalakítását, de már joggal várható el, hogy látható legyen a változás iránya, és egyre pontosabban kirajzolódjon az oda vezető út. Számára az a kiindulópont, hogy az egészségügy különösen mélyről indul.

Azt írta, a 100 nap alatt nem csak tervezés történt. Elindították a kórházi hűtési rekonstrukciós programot, és leváltották az Országos Mentőszolgálat vezetését. Emellett folyamatban van az egészségügyi szolgálati jogviszony szabályozásának felülvizsgálata, ősszel pedig elindulhat a betegelégedettségi platform, és bemutathatják a mentőszolgálat minőségi mutatóit.

Hegedűs Zsolt Fotó: Németh Dániel/444

Hegedűs arról is írt, hogy megkezdődött egy önálló egészségügyi minőségellenőrző hatóság felállításának előkészítése, az új szervezet a terv szerint jövő év elején kezdheti meg a működését. És elkészült a várólisták ledolgozásának szakmai programja, a szükséges kormányzati döntést követően ősszel megkezdődhet a végrehajtása.

A miniszter szerint az állami és magánellátás viszonyát is rendezni kell, mert a jelenlegi helyzet hosszú távon nem tartható fenn. Az átvilágítások megkezdődtek, a szabályozásban ősszel szeretnének érdemben előrelépni. A cél azonban nem a magánegészségügy elleni fellépés.

„A száznapos mérleg számomra nem végítélet, hanem egy első ellenőrzőpont. A következő száz napban már egyre kevésbé az indulás körülményeiről és egyre inkább a végrehajtásról kell beszélnünk.”