Hegedűs Zsolt: Az első 100 nap alatt nem csak tervezés történt az egészségügyben

Egészségügy

Hegedűs Zsolt hosszú Facebook-posztban értékelte az egészségügyi miniszterként eltöltött első 100 napját. Azt írta, hogy az egészségügy átalakítása maraton, nem százméteres sprint, de a maratonon is számítanak a részidők. „A Magyar Orvosi Kamara feladata, hogy számon kérje rajtunk a részidőket. A mi feladatunk pedig az, hogy ne megsértődjünk ezen, hanem válaszoljunk, megmutassuk, hol tartunk, és ahol jogos a kritika, ott változtassunk.”

Hegedűs szerint 100 nap alatt nem lehet lezárni egy több évtized alatt kialakult rendszer teljes átalakítását, de már joggal várható el, hogy látható legyen a változás iránya, és egyre pontosabban kirajzolódjon az oda vezető út. Számára az a kiindulópont, hogy az egészségügy különösen mélyről indul.

Azt írta, a 100 nap alatt nem csak tervezés történt. Elindították a kórházi hűtési rekonstrukciós programot, és leváltották az Országos Mentőszolgálat vezetését. Emellett folyamatban van az egészségügyi szolgálati jogviszony szabályozásának felülvizsgálata, ősszel pedig elindulhat a betegelégedettségi platform, és bemutathatják a mentőszolgálat minőségi mutatóit.

Hegedűs Zsolt
Fotó: Németh Dániel/444

Hegedűs arról is írt, hogy megkezdődött egy önálló egészségügyi minőségellenőrző hatóság felállításának előkészítése, az új szervezet a terv szerint jövő év elején kezdheti meg a működését. És elkészült a várólisták ledolgozásának szakmai programja, a szükséges kormányzati döntést követően ősszel megkezdődhet a végrehajtása.

A miniszter szerint az állami és magánellátás viszonyát is rendezni kell, mert a jelenlegi helyzet hosszú távon nem tartható fenn. Az átvilágítások megkezdődtek, a szabályozásban ősszel szeretnének érdemben előrelépni. A cél azonban nem a magánegészségügy elleni fellépés.

„A száznapos mérleg számomra nem végítélet, hanem egy első ellenőrzőpont. A következő száz napban már egyre kevésbé az indulás körülményeiről és egyre inkább a végrehajtásról kell beszélnünk.”

Egészségügy Hegedűs Zsolt Országos Mentőszolgálat Magyar Orvosi Kamara egészségügy
Kapcsolódó cikkek

Az egészségügyi miniszter kirúgta az Országos Mentőszolgálat főigazgatóját

Csató Gábor feladatait átmenetileg Constantinovits Miklós látja el.

Molnár Kristóf
Egészségügy