Máris lebontották a devecseri szárnyas falloszt, amiről kiderült, hogy valójában fából kifaragott AI slop volt

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Fotó: Devecser/Facebook

Ritkán fordul elő, hogy egy 444-s írás szó szerint látnokinak minősíthető. Ám a mohácsi vész emlékművének szánt, de szárnyas pénisz alakúra sikerült devecseri faszoborról szóló hétfői cikkemben ezt írtam:

„Mi mást tanácsolhatnék annak, aki meg akarja csinálni a saját szelfijét II. Lajos petrencéjével: menj, amíg így néz ki!”

Erre kedd reggel kiderült, hogy a pillanatok alatt országos hírűvé vált emlékmű lényegi felét már valamikor hétfőn lebontották, hogy később valamilyen javított verzióval pótolják azt. Úgy derült ki, hogy a Blikk lement a helyszínre megnézni a szobrot, de már csak a barlangos testeket találták meg a helyszínen. Ne tévesszen meg, ha belefutnál a témában készült AI-képek valamelyikébe. Nem, a szobrot nem aprította fel egy pap tűzifának láncfűrésszel!

A blikkes helyszíni riport legjobb része az, amelyikben Ferenczi Gábor devecseri polgármester Európa-klasszis sportteljesítményt mutat be más szoknyája mögé bújásban. A városvezető a következő szöveggel próbálta ugyanis megmagyarázni, hogy a szobor felállítása előtt miért nem szólt, hogy gyerekek, pöcs van a palacsintában:

  • „Én ezt az emlékművet nem is láttam a helyén."
  • „Szerdán került oda, én pedig szabadságon voltam."
  • „Ráadásul kötőhártya-gyulladásom volt."

Ezt ismételjük meg:

Ráadásul kötőhártya-gyulladásom volt.

Hogy a cikk ezt követő része világossá tegye: az „én ezt az emlékművet nem is láttam a helyén" mondat lényegi állítása a „helyén", Ferenczi ugyanis persze baromira látta a szobrot a felállítása előtt, csak éppen darabokban. Három darabra szedve, a földön heverve. Tehát ennyi még nem volt gyanús neki belőle:

Ferenczi tényleg nem valami lovagias a helyettesével, a szobor ötletgazdájával, azt is elpöttyintette ugyanis a Blikknek, hogy Nyárs Hajnalka csak fejben találta ki, hogy mit ábrázoljon a szobor, és mesterséges intelligenciával rajzoltatta meg azt. Szóval ez Magyarország első, fából faragott AI slopja.

Az alpolgármester bezzeg karakánul kiállt a nyilvánosság elé, megerősítette, hogy tényleg ő találta ki és menedzselte le a dolgot, önmagát nem mosdatva elmesélte, hogy miért hibázhattak és helyre tette az online gyalázkodókat

Ferenczi polgármester azt is elárulta egyébként, hogy a szobor egy harci sisakot viselő madarat szeretett volna ábrázolni, ami egyszerre szimbolizálta volna a halottak felszálló lelkét és a mohácsi tragédiából való felemelkedést.

Mit mondhatnék, eszem-harci sisakot viselő madaram megáll!

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