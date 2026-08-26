A Meta akár 17,1 milliárd dollárt fizet, és korlátozásokat vezet be a gyermekek védelme érdekében

A Facebook és az Instagram tulajdonosa, a Meta egyezséget kötött az őt beperlő 29 amerikai állammal, hogy akár 17,1 milliárd dollárt fizet a felpereseknek a gyermekvédelmi céllal indított per rendezése érdekében. Az összeg 70 százalékát mindenképpen megkapja a 29 állam, a maradék 30 százalékot viszont csak akkor, ha a YouTube és a TikTok is korlátozza a gyermekek hozzáférését, valamint büntetést fizet.

A Meta az egyezségben több, gyermekekkel kapcsolatos korlátozás bevezetését is vállalta. Például bevezetnek egy alapértelmezett, napi 2 órás felhasználási korlátot a 18 éven aluliak számára, amit csak a szülők oldhatnak fel. Emellett éjfél és reggel 6 óra között is csak szülői engedéllyel használhatják majd az applikációkat a fiatalok. A lájkok és reakciók számának megjelenítését pedig betiltják a 18 éven aluliak számára.

Mark Zuckerberg, a Meta vezérigazgatója Fotó: ANDREW CABALLERO-REYNOLDS/AFP

A Meta közleménye szerint az egyezségben vállalt korlátozások többsége 10 évig lesz hatályban. A fontosabb változtatások (napi limit, éjszakai tiltás) viszont csak 5 évig, hacsak a versenytársak nem vezetnek be hasonló korlátozásokat.

A 29 amerikai állam még 2023-ban perelte be a Metát. Többek között azzal vádolták a céget, hogy megsértette a gyermekek adatvédelméről szóló szövetségi törvényt. De azt is állították, hogy a Meta úgy tervezte meg a Facebookot és az Instagramot, hogy az alkalmazások függőséget okozzanak a gyermekeknek. A Meta minden vádat tagadott, a mostani egyezségben is azt állította, hogy alkalmazásai nem veszélyeztették a gyermekek mentális egészségét. (via BBC)