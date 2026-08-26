Az örökbefogadás és a kórházban hagyott újszülöttek lesznek a gyermekvédelmi vizsgálóbizottság első témái

Az országgyűlési vizsgálóbizottság ülése: az asztalfőn Diószegi Judit, a testület Tisza párti elnöke, Dúró Dóra (Mi Hazánk) alelnök és Buksza Zsolt szakmai főtanácsadó, balról Panyi Miklós fideszes alelnök és Juhász Hajnalka, a testület KDNP-s tagja, szemben balról a tiszás Jakab Zsuzsanna és Melléthei-Barna Márton Fotó: Kocsis Zoltán/MTI/MTVA

Összeállította munkatervét a gyermekvédelem rendszerszintű válságát feltáró országgyűlési vizsgálóbizottság, a szerdai ülésen a frakciók által tíz-tíz pontban összegyűjtött témák közül választották ki azt a tízet, amit tárgyalni szeretnének - tudósít az MTI.

A frakciójavaslatok között voltak átfedések és témahasonlóságok, ezt véglegesítette a grémium, amely várhatóan a jövő heti ülésén dönt a tárgyalandó témakörök sorrendjéről. A bizottsági tagok ugyanakkor megállapodtak arról, hogy

az első téma az örökbefogadás és a kórházban hagyott újszülöttek ügye lesz.

A grémium foglalkozik majd egyebek mellett

a gyermekvédelmi szakemberek kiválasztásának folyamatával,

megbecsülésével,

a szakemberek mentális támogatásával,

a gyermekvédelmi jelzőrendszerrel kapcsolatos kérdésekkel,

a gyermek- és lakásotthonok helyzetével,

a bántalmazás, az intézményi abúzus és a kortárserőszak témájával,

a gyermekvédelem finanszírozásával és az ellátási kapacitásokkal, valamint

a gyermekvédelemből kikerülők helyzetével és az utógondozással kapcsolatos kérdésekkel.

A bizottság elfogadta Diószegi Judit (Tisza) elnök javaslatát, hogy a következő ülések valamelyikére előadóként meghívják Rácz Andrea szociológust, kutatót, az ELTE dékánhelyettesét, aki átfogó képet adhat a gyermekvédelem helyzetéről.

Diószegi Judit Fotó: Kocsis Zoltán/MTI/MTVA

Ezenkívül a bizottság következő üléséig az országgyűlési frakcióknak is lehetőségük van egy-egy szakértőt javasolni. A testület a tervek szerint a Szociális és Családügyi Minisztérium képviselőjét is meghallgatja arról, hogy eddig „milyen információkat tártak fel” a gyermekvédelem területén.

A Tisza Párt a szerdai ülésen bemutatta az általa javasolt szakértőt, Hegedűs Juditot, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem docensét, tanszékvezető tanárát.

Rövid bemutatkozásában Hegedűs Judit elmondta: gyermekvédelemmel több mint 25 éve foglalkozik, kutatási témái a bántalmazott gyerekek és a bűncselekményt elkövető fiatalok helyzete.

A munkaterv véglegesítéséről és a szakértők személyéről várhatóan a jövő heti ülésén dönt a bizottság.