Az örökbefogadás és a kórházban hagyott újszülöttek lesznek a gyermekvédelmi vizsgálóbizottság első témái

Összeállította munkatervét a gyermekvédelem rendszerszintű válságát feltáró országgyűlési vizsgálóbizottság, a szerdai ülésen a frakciók által tíz-tíz pontban összegyűjtött témák közül választották ki azt a tízet, amit tárgyalni szeretnének - tudósít az MTI.
A frakciójavaslatok között voltak átfedések és témahasonlóságok, ezt véglegesítette a grémium, amely várhatóan a jövő heti ülésén dönt a tárgyalandó témakörök sorrendjéről. A bizottsági tagok ugyanakkor megállapodtak arról, hogy
az első téma az örökbefogadás és a kórházban hagyott újszülöttek ügye lesz.
A grémium foglalkozik majd egyebek mellett
A bizottság elfogadta Diószegi Judit (Tisza) elnök javaslatát, hogy a következő ülések valamelyikére előadóként meghívják Rácz Andrea szociológust, kutatót, az ELTE dékánhelyettesét, aki átfogó képet adhat a gyermekvédelem helyzetéről.
Ezenkívül a bizottság következő üléséig az országgyűlési frakcióknak is lehetőségük van egy-egy szakértőt javasolni. A testület a tervek szerint a Szociális és Családügyi Minisztérium képviselőjét is meghallgatja arról, hogy eddig „milyen információkat tártak fel” a gyermekvédelem területén.
A Tisza Párt a szerdai ülésen bemutatta az általa javasolt szakértőt, Hegedűs Juditot, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem docensét, tanszékvezető tanárát.
Rövid bemutatkozásában Hegedűs Judit elmondta: gyermekvédelemmel több mint 25 éve foglalkozik, kutatási témái a bántalmazott gyerekek és a bűncselekményt elkövető fiatalok helyzete.
A munkaterv véglegesítéséről és a szakértők személyéről várhatóan a jövő heti ülésén dönt a bizottság.