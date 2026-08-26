Brutális videón, ahogy mindent elsöpör a cunamiszerű villámárvíz a nepáli–tibeti határátkelőn

Megrázó videót tett közzé a BBC a nepáli–tibeti határon húzódó Bhote Koshi folyón történt hirtelen árvíz pusztításáról. A biztonsági kamerák által rögzített felvételeken először a menekülő embereket, majd a mindent elsöprő árvíz rombolását lehet látni. Az úgy sodorja el a buszokat, mint a játékautókat.

A temészeti katasztrófában több tucatnyian vesztették életüket, de ez a szám várhatóan radikálisan nő majd, mivel több száz embert eltűntként regisztráltak. Utóbbiak között rengeteg a külföldi turista, a legtöbben indiai állampolgárok, de van köztük brit, amerikai, ausztrál és holland is. Több mint száz eltűnt személy állampolgárságát még nem tudták megállapítani.

Shishir Khanal nepáli külügyminiszter azt mondta, a térséget helyi idő szerint reggel 08:37-kor földrengés rázta meg, ez lavinát váltott ki, ami hirtelen árvizeket okozott. Beszámolója szerint Nepál mellett Kínában is „hatalmas károkat” regisztráltak.

A helyzet súlyosságát jelzi, hogy Hszi Csi-ping kínai elnök személyesen utasította a kínai hatóságokat. Az elnök teljes körű keresést rendelt el az eltűntek felkutatására, a kínai kormány kutató-mentő csapatokat küldött Tibetbe.

A magyar külügyminisztérium közleményében azt írta, a nepáli turisztikai hivatal legalább 291 külföldi állampolgár eltűnéséről tud. Az ottani tiszteletbeli magyar konzul tájékoztatása szerint egy magyar zarándok tartózkodott a helyszínen, az ő azonosítása és tartózkodási helyének tisztázása folyamatban van.