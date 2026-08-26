Meccset nyert a US Openen az együtt 30 Grand Slam-címmel rendelkező Alcaraz–Williams duó

Közös győzelemmel tért vissza a New York-i US Open centerpályájára Carlos Alcaraz és Serena Williams. A páros ugyanis 5-3, 4-1 arányban legyőzte a brit Lloyd Glasspoolt és az új-zélandi Erin Routliffe-t a vegyespáros versenyszám első fordulójában.

A meccs nemcsak azért volt különleges, mert a világ egyik jelenlegi legjobb férfi teniszezője a valaha élt egyik legjobb női játékossal állt össze, hanem azért is, mert a 7-szeres Grand Slam-győztes Alcaraz tavaszi sérülése óta nem játszott tétmérkőzést, a 23-szoros Grand Slam-győztes Williams pedig 4 éve lépett pályára utoljára a US Openen. A párosítás különlegességéről sokat elmond, hogy a 44 éves Williams 5 évvel azelőtt (1998) nyert vegyespárosban US Opent, hogy Alcaraz megszületett (2003).

A meccs után Alcaraz azt mondta, nagyon izgult, amiért a legendás Williams mellett játszhatott. Elsőre rögtön kettős hibát is ütött. „Pár játéknak el kellett telnie, mire belejöttem. De Serena nagyon könnyűvé tette, hogy élvezzem.” Williams pedig azt mondta, korábban nem gondolta volna, hogy valaha visszatér a New York-i centerpályára.

Carlos Alcaraz és Serena Williams Fotó: SARAH STIER/Getty Images via AFP

Alcaraz és Williams a második meccsét már elvesztette Flavio Cobolli és Belinda Bencic ellen, így nem jutottak be az elődöntőbe. Cobolliék ellenfele a Gael Monfils-Elina Szvitolina-házaspár lesz a legjobb négy között, míg a másik ágon Mirra Anrejeva és Andrej Rublov játszik majd Karolina Muchova és Jakub Mensik ellen.

A US Open egyéni versenyszámai jövő héten kezdődnek. A címvédő Alcaraz és a 24-szeres Grand Slam-győztes Novak Djokovics ott lesz a főtáblán, a világelső Jannik Sinner viszont sérülés miatt kihagyja a versenyt. (via BBC)