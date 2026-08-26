Újra maximális teljesítményen termel a paksi atomerőmű

energia

Magyar Péter a Facebookon jelentette be, hogy a paksi atomerőmű elérte a maximális teljesítményét, mind a négy reaktor és mind a nyolc turbina kifogástalanul működik.

A miniszterelnök minden energetikai és vízügyi szakembernek megköszönte az utóbbi hetek megfeszített munkáját.

A paksi atomerőmű
Fotó: Bodnár Boglárka/MTI/MTVA

A Duna alacsony vízállása miatt július végén kezdték csökkenteni az atomerőmű teljesítményét. Egy ideig úgy nézett ki, hogy története során először a teljes erőmű leállhat, de végül egy turbina végig működni tudott. A leállított turbinák visszakapcsolását augusztus 10-én kezdték, a folyamat egészen mostanáig tartott.

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