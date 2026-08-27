A Sóletfesztivál miatt módosították a palesztinpárti tüntetés útvonalát

Komáromy Gergely, alias Gregory G Ras és társai augusztus 30-ra tüntetést hirdetettek meg a budapesti Városháza parkba Együtt az Igazságért Palesztinától Budapestig – békés demonstráció és vonulás címmel. A szervezők „az igazságosságért és emberi jogokért, így Izrael állam emberiesség elleni, népirtó és apartheidpolitikája ellen” akartak tiltakozni.

A Neokohn cikke szerint a Budapest legnagyobb zsidó gasztrokulturális eseményét, a Sóletfesztivált szervező Egységes Magyarországi Izraelita Hitközség (EMIH) azonban bejelentést tett a hatóságoknál, mert a Sóletfesztivált szintén a Városháza parkba szervezik.

Az EMIH bejelentése után G Ras arról posztolt a Facebookon, hogy módosítják a palesztinpárti tüntetés útvonalát:

„A demonstrációt nem a Sóletfesztivál ellen és nem a zsidó kulturális és gasztronómiai rendezvény látogatóinak megfélemlítésére szerveztük. Nem volt tudomásunk arról, hogy az eredetileg bejelentett és a rendőrség által elfogadott útvonal érinti a Sóletfesztivál helyszínét. Amint tudomást szereztünk az egybeesésről, módosítottuk a gyülekezés útvonalát.”

G Ras egy 2018-as tüntetésen Fotó: botost/444.hu

G Ras hozzátette, hogy elnézést kérnek azoktól, akik a két rendezvény térbeli és időbeli egybeesésétől arra következtettek, hogy a tüntetés célja a magyar zsidóság megfélemlítése, „vagy hogy a magyar zsidóságot kollektíven felelősnek tartjuk Izrael állam tetteiért”. A céljuk ezzel szemben az, hogy védjék az alapvető nemzetközi jogi normákat, és kimondják, hogy Izrael állam ezeket lábbal tiporja – írta.