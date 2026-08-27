Az állam látja el a jövőben a Batthyány Lajos Alapítvány feladatait

A Miniszterelnökség 2026. augusztus 27-én egyeztetett a Batthyány Lajos Alapítvány képviselőjével. Az egyeztetésen tájékoztatták az alapítvány képviselőjét, hogy a végleges kormányzati jogi álláspont szerint nincs jogi lehetőség az alapítvány továbbműködtetésére, annak ellenére, hogy ennek lehetőségét a kormány az érintett szervezet esetében valóban érdemben vizsgálta.

Mint írják, a kormány 2026. július 14-én döntött a Batthyány Lajos Alapítvány által végzett közfeladatok, valamint közérdekű és egyéb feladatok további ellátásáról. A kormányhatározat alapján 2026. augusztus 31-től a társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszter, az oktatási és gyermekügyi miniszter, valamint a szociális és családügyi miniszter veszi át az alapítvány közfeladatainak ellátását.

A közlemény szerint a magyar állam „a jövőben is gondoskodik az alapítvány eddigi feladatainak ellátásáról: azokat a programokat és tevékenységeket, amelyek értéket teremtenek és a közérdeket szolgálják, megőrizzük és továbbvisszük. A feladatátvételt úgy hajtjuk végre, hogy az érintettek számára a lehető legkevesebb változással járjon”.

Ahogy azt a fideszes érdekeltségekről és vagyonkezelő alapítványokról szóló cikkünkben is írtuk nemrég: a Batthyány Lajos Alapítvány létrehozásáról még Antall József volt miniszterelnök döntött az 1991-ben. A szervezet azonban az elmúlt években a NER propagandagépezetének finanszírozójává vált, olyan fideszes intézeteket pénzelt, mint az Alapjogokért Központot fenntartó cég, a Danube Institute vagy a Drogkutató Intézet. Rogán Antal minisztériuma több tízmilliárd forinttal támogatta az alapítványt, ami megkapta a milliárdokból megvett és felújított Lónyay–Hatvany-villát is.