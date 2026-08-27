Az UEFA feljelentené Infantinót Svájcban, ehhez egy amerikai bíróságtól kér ki FIFA-dokumentumokat

Az UEFA egy amerikai szövetségi bíróságtól kért engedélyt arra, hogy tanúvallomásokat és dokumentumokat szerezzen be a FIFA floridai szervezeti egységeitől, amelyeket egy Gianni Infantino FIFA-elnök ellen Svájcban tervezett büntetőfeljelentéshez használna fel – írja a Reuters egy bírósági beadványra hivatkozva.

Az amerikai jog alapján benyújtott, a másik fél meghallgatása nélküli (ex parte) kérelemben az Európai Labdarúgó-szövetség azt közölte, hogy büntetőeljárás kezdeményezését fontolgatja Infantino és esetleg más FIFA-tisztviselők és tanácsadók ellen. Az ügy egy időközben elvetett, óriási felháborodást keltő tervhez kapcsolódik, ami szerint a férfi és női világbajnokságokhoz meg a klubvilágbajnoksághoz kötődő kereskedelmi jogokat egy új, FIFA Forward Enterprise (FFE) nevű leányvállalatba vitték volna át.

A múlt héten Csányi Sándor kemény levélben vonta meg a támogatását a FIFA elnökétől: az MLSZ elnöke, egyben a FIFA alelnöke komoly hiányosságokat fedezett fel Infantino „ítélőképességét, az erkölcsi iránytűjét és a vezetői képességeit illetően”.