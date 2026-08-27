Biciklis futárnak áll a kutyapártos Nagy Dávid

Nagy Dávid, a Magyar Kétfarkú Kutya Párt (MKKP) volt listavezetője a Facebookon osztotta meg, hogy milyen változások történtek az életében tavasz óta. Szerinte ugyanis a politikusoknak két vagyonnyilatkozat között is be kell számolniuk, ha nagy változás van az életükben.

Nagy azt írta, hogy tavasz óta ismét a vállalkozása teszi ki a munkaideje jelentős részét, az újpesti önkormányzati képviselőség és a gyerekekkel való kempingjárás mellett. Emellett úgy döntött, hogy napi 3 órában biciklis futárként is dolgozik majd.

Újpesti önkormányzati munkáját folytatja, az újpesti MKKP-iroda fenntartását Bauer Béla képviselőtársával közösen, a saját fizetésükből finanszírozzák tovább. Az MKKP-ból pedig nem lép ki.

„Együtt csináltuk a bajt, úgyhogy együtt kell helyrehoznunk.”

Nagy Dávid Fotó: Bankó Gábor/444

Nagy azt írta, hogy kapott politikai megkereséseket, ezek egy része ráadásul érdekelte is volna, de egyrészt neki az a legjobb, ha most az élete egyik felében távol marad a „politika nevű hazugsággyártól”, másrészt a közösségének idő kell, hogy felálljon a padlóról.

„Az áprilisi eredmény után van mire szerénynek lennem és hátralépnem.”

Nagy Dávid az áprilisi választás előtt azt mondta interjúnkban, hogy minden 5 százalék alatti eredményt kudarcnak tekintene. Az MKKP végül nem érte el az 1 százalékot a parlamenti választáson, így vissza kell fizetniük a több mint 680 millió forintos állami kampánytámogatást, amiből 464 milliót költöttek el. A párt jelenleg is gyűjt, 155 millió forintnál járnak. A fizetési felszólítást májusban kapták meg az Államkincstártól.