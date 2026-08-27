Hatalmasat tombolt a pályán Guendouzi, a világfutball legnagyobb gyökere

Matteo Guendouzi ünnepel Fotó: ARIF HUDAVERDI YAMAN/Anadolu via AFP

Hírnevéhez méltó show-val ünnepelte meg Matteo Guendouzi, az indulatkezelési problémáiról ismert francia középpályás, hogy aktuális csapata, a Fenebahce 18 év után újra bejutott a Bajnokok Ligájába. Saját csapattársai próbálták közben visszafogni, sikertelenül.

A Fener a Lyon stadionjában vívta ki a továbbjutást, ahol Guendouzi a Marseille játékosaként korábban jó párszor megfordult ellenfélként. A háttérhez érdemes tudni, hogy a francia futball nagy Fradi-Dózsája a Marseille-PSG-gyűlölködés, de a déliek a Lyonnal is eléggé utálják egymást, mivel ez a két város vetélkedik a „legnagyobb francia város a mindenki által utált, köcsög Párizson kívül" címéért.

A Lyon ultrái természetesen már bemelegítés közben bekiabálgattak Guendouzinak, aki, nagyon helyesen, nem hagyta magát megfélemlíteni a jelen lévő kamerák tucatjaitól és már akkor látványosan bemutogatott a lelátónak. De az ő ideje igazából az idegenbeli, 2-1-es meglepetésgyőzelem után jött el.

Odament a hazaiak tábora elé, gúnyosan szökdécselt és géppuskaszerű sebességgel mutogatott be nekik, mindkét kezét felhasználva a mutatványhoz, miközben ordítva éltette a Lyon ősellenységét, a Marseille-t. A klasszikus kinyújtott ujj mellett az úgynevezett Jul-kéztartást is bemutatta, ami Jul, a helyben híres marseille-i rapper védjegye, így eleve hergelő a lyoniaknak. A rendfenntartók alig bírták visszatartani a pályára berontani próbáló, felbőszült ultrákat. Utána hergelte kicsit a hazai játékosokat is, volt is belőle majdnem-tömegverekedés, hogy valakivel végül rendesen össze is ugorjanak a játékoskijárónál, ahol komolyabb lökdösődés tört ki, miután valaki, talán egy néző, repülőrúgással mellberúgta hősünket.

Az egyébként igen tehetséges Guendouzi arról híres, hogy a taplósága miatt nem lett belőle igazi topjátékos. Húszéves volt, Európa egyik legígéretesebb védekező középpályása és az Arsenal játékosa, amikor egy Brighton elleni, egygólos vezetésről elbukott meccsen bepöccent azon, hogy egy szerencsétlen eset után megsérült a kapusuk, ezért végig az ellenfelet hergelte. Többek között azzal a szimpatikus szöveggel, hogy többet keresek, mint ti valaha fogtok. Mint utóbb kiderült, ez visszatérő szövege volt a kiscsapatok elleni meccseiken. Aztán még fojtogatta is egy kicsit Neal Maupayt. El lehet képzelni, miket mondhatott, hogy az eset után a saját edzője ejtette: soha többé nem lépett pályára az Arsenalban és utána megalázásból először a berlini Herthába küldték el kölcsönbe.

De ez csak egy volt Guendouzi gyökérségei közül. Tavaly vált végképp világossá, hogy nem a fiatalkori forrófejűség miatt került korábban annyiszor bajba: 26 éves, tapasztalt játékosként egy előkészületi edzőmeccsen úgy megtaposta a földön fekvő ellenfelét, hogy akkora tömegverekedés tört ki a pályán, hogy a rendőrségnek kellett közbeavatkoznia. Mindezt egy tét nélküli, előkészületi találkozón mutatta be. Egy évvel korábban, szintén a Lazio játékosaként egy római derbi után Dybalával és Paredes-szel is összeverekedett. Híres jelenet volt, amikor az előbbi filozófus visszavágásként a világbajnok argentin csapat színeivel díszített sípcsontvédőjét mutogatta neki. De az sem okozott neki problémát, hogy még marseille-iként egy Nice elleni idegenbeli meccsen pár társával nekimenjen egy egész lelátónak, miután valaki megdobta egy palackkal Payet-et, aki visszadobta azt, nagyszerű nézők-focisták tömegverekedést robbantva ki.