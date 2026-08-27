Két magyar is eltűnt a nepáli cunamiszerű villámárvíz után

Szerdán cunamiszerű villámárvíz pusztított a nepáli–tibeti határátkelőn: az első hírek szerint a Nepáli Idegenforgalmi Hivatal összesen 384 utazót azonosított eltűntként, köztük 291 külföldi állampolgárt és 93 nepáli állampolgárt. A BBC azt írja, csütörtök reggelre a hatóságok információi szerint legalább 162 ember meghalt, az eltűnt személyek száma a Reuters információi szerint csütörtök reggelre közel 1500-ra emelkedett, közülük legalább 800 külföldi turista.
Az eltűntek között több száz a külföldi turista, a Külügyminisztérium tájékoztatása szerint magyarok is vannak köztük. Eddigi információk szerint a tragédiában két magyar állampolgár is biztosan érintett, őket eltűntként jelentették az Újdelhiben található nagykövetség, illetve a Külügyminisztérium felé.
„Sajnos nem zárható ki, hogy további magyar állampolgárok is lehetnek az eltűntek között. A nagykövetségünk, illetve a tiszteletbeli konzulunk folyamatosan készenlétben áll és várja az állampolgári megkereséseket, illetve kapcsolatot tart a helyi hatóságok felé. A Külügyminisztérium konzuli információs központja szintén folyamatosan fogadja a hívásokat” – írta közleményében a Külügyminisztérium.
A Gyirong-i határátkelőhely, ahol a brutális és hirtelen árvíz pusztított, a turisták és a forgalom fő átkelőhelye Kína és Nepál között.
A hatóságok szerint az eltűnt turisták között több mint 100 indiai, 54 amerikai, 34 ausztrál és 33 brit állampolgár és több mint 100 nepáli van. A térség népszerű a zarándokok és a túrázók körében.
A nepáli hadsereg 2000 katonát vezényelt ki, hogy részt vegyenek a mentési műveletekben az árvíz sújtotta területeken. Eddig 97, az árvíz által csapdába ejtett embert sikerült kimenteniük, közülük hárman egy vízerőmű alagútjában rekedt munkások voltak.
Szakértők most egy esetleges második árvízre figyelmeztetnek, jelenleg azt vizsgálják, hogy a Trishuli folyó szűk szakaszain ideiglenesen elzáródott-e a víz a felhalmozódott törmelékektől. Ha igen, akkor fennáll a veszélye annak, hogy földcsuszamlás és ezzel együtt egy második árvíz is bekövetkezik.
Több száz turistát keresnek, egy magyar állampolgár azonosítása és tartózkodási helyének tisztázása folyamatban van.
A térséget reggel földrengés rázta meg, ami lavinát, majd hirtelen árvizet okozott Rasuwában, egy határátkelőhelyen.