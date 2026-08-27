Két magyar is eltűnt a nepáli cunamiszerű villámárvíz után

Szerdán cunamiszerű villámárvíz pusztított a nepáli–tibeti határátkelőn: az első hírek szerint a Nepáli Idegenforgalmi Hivatal összesen 384 utazót azonosított eltűntként, köztük 291 külföldi állampolgárt és 93 nepáli állampolgárt. A BBC azt írja, csütörtök reggelre a hatóságok információi szerint legalább 162 ember meghalt, az eltűnt személyek száma a Reuters információi szerint csütörtök reggelre közel 1500-ra emelkedett, közülük legalább 800 külföldi turista.

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Az eltűntek között több száz a külföldi turista, a Külügyminisztérium tájékoztatása szerint magyarok is vannak köztük. Eddigi információk szerint a tragédiában két magyar állampolgár is biztosan érintett, őket eltűntként jelentették az Újdelhiben található nagykövetség, illetve a Külügyminisztérium felé.

„Sajnos nem zárható ki, hogy további magyar állampolgárok is lehetnek az eltűntek között. A nagykövetségünk, illetve a tiszteletbeli konzulunk folyamatosan készenlétben áll és várja az állampolgári megkereséseket, illetve kapcsolatot tart a helyi hatóságok felé. A Külügyminisztérium konzuli információs központja szintén folyamatosan fogadja a hívásokat” – írta közleményében a Külügyminisztérium.

Fotó: PRAKASH MATHEMA/AFP

A Gyirong-i határátkelőhely, ahol a brutális és hirtelen árvíz pusztított, a turisták és a forgalom fő átkelőhelye Kína és Nepál között.

A pusztítás mértéke műholdképeken is látszik Fotó: -/AFP

A hatóságok szerint az eltűnt turisták között több mint 100 indiai, 54 amerikai, 34 ausztrál és 33 brit állampolgár és több mint 100 nepáli van. A térség népszerű a zarándokok és a túrázók körében.

A nepáli hadsereg 2000 katonát vezényelt ki, hogy részt vegyenek a mentési műveletekben az árvíz sújtotta területeken. Eddig 97, az árvíz által csapdába ejtett embert sikerült kimenteniük, közülük hárman egy vízerőmű alagútjában rekedt munkások voltak.

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Szakértők most egy esetleges második árvízre figyelmeztetnek, jelenleg azt vizsgálják, hogy a Trishuli folyó szűk szakaszain ideiglenesen elzáródott-e a víz a felhalmozódott törmelékektől. Ha igen, akkor fennáll a veszélye annak, hogy földcsuszamlás és ezzel együtt egy második árvíz is bekövetkezik.