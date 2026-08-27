Már három magyar érintettje van a nepáli villámárvíznek

„Pekingi nagykövetségünk tájékoztatása szerint egy újabb magyar állampolgárságú érintettről van tudomásunk, így eddig összesen három magyar érintettről kaptunk tájékoztatást a nepáli-tibeti határtérségben bekövetkezett természeti katasztrófa kapcsán” – közölte a Külügyminisztérium, hozzátéve, hogy diplomatáik az illetékes tibeti külügyi hivatallal, az utazásszervezővel, valamint az uniós és schengeni partnerképviseletekkel folyamatosan egyeztetnek.

A BBC azt írja, a nepáli-tibeti határátkelőn szerdán pusztító villámárvíz miatt már legalább 270 ember meghalt és több mint 800 ember eltűnt, közülük sokan külföldi turisták.

A Külügyminisztérium szerda este még csak két magyar állampolgár eltűnéséről írt, de már akkor jelezték, hogy sajnos nem zárható ki, hogy további magyar állampolgárok is lehetnek az eltűntek között.

Kerestük a Külügyminisztériumot, hogy az „érintett” megfogalmazás ebben az esetben mit jelent, mit lehet tudni; megsérültek, eltűntek, nem lehet velük felvenni a kapcsolatot. Ha kérdéseinkre választ kapunk, cikkünket frissítjük.

11:25 Frissítés: A külügyminisztérium válasza szerint „a 3 fő magyar állampolgár a katasztrófa helyszínén tartózkodott, őket eltűntként jelentették a konzulátus, illetve a Külügyminisztérium felé. Hollétük továbbra is ismeretlen”.