Menesztették az Uzsoki kórház főigazgatóját

„Tótth Árpád, az Országos Kórházi Főigazgatóság főigazgatója a mai napon felmentette tisztségéből Dr. Ficzere Andreát, a Budapesti Uzsoki Utcai Kórház főigazgatóját” – közölte a kórház, ahogy azt is, hogy az intézmény vezetését szeptember 1-jétől megbízott főigazgatóként Dr. Nagy András Csaba, a Zuglói Egészségügyi Szolgálat jelenlegi főigazgatója látja el.

Hozzátették, hogy megbízatása az Uzsoki Utcai Kórház rövidesen kiírandó főigazgatói pályázatának sikeres lezárultáig szól.

A menesztést közleményében a kórház nem indokolta meg, de mint ahogy azt már januárban megírtuk Hadházy Ákos korábbi független képviselő gyűjtése alapján: öt év alatt 228 millió forintot számlázott ki a fideszes Papcsák Ferenc cége az Uzsoki kórháznak, lényegében bármiféle elvégzett munka nélkül. Az Uzsokiban bevezetett VIP-rendszert is Hadházy buktatta le annak idején. Ennek az volt a lényege, hogy a kórház létrehozott egy VIP-részleget, ahol piaci árak fejében lehetett műtétet vásárolni, a várólistás időkhöz képest jóval rövidebb várakozási idővel. Papcsák cége, mint kiderült, annyi „munkát végzett”, hogy a kórház épületében bérelt irodahelyiségükben ők szedték be a pénzt a betegektől. Amit persze nem teljes egészében adtak tovább: a frissen megszerzett adatok szerint bő 20 százalékos haszonkulccsal dolgoztak. Az öt vizsgált év alatt 1 milliárd 134 forintot kasszíroztak a fizetős betegektől, amiből 906 milliót kapott a kórház, 228 milliót pedig Papcsák. Az öt év alatt egyébként összesen 595 fizetős műtétet végeztek el, melyek oroszlánrésze, 492 volt ortopédiai operáció.

Az Uzsoki most menesztett főigazgatója április végén egy interjúban arról beszélt, hogy a kórházak többsége brutális adóssággal küzd, ami rendszerhibára utal.

A kérdésre, hogy mennyi és milyen forrást kellett biztosítani 2013-ban a magánellátás elindításához, Ficzere akkor azt mondta, semmit, mert „a kórház infrastruktúrája akkor is rendben volt, alig kellett valamit venni, talán néhány függönyt és festményt”. Arra a felvetésre pedig akkor, hogy ezek szerint az adófizetők pénzén felépült és karban tartott épületben fogadnak olyan betegeket, akik adott esetben milliókat fizetnek egy-egy műtéti beavatkozásért, az alábbit válaszolta:

„Mi egyetlen TB-s beteg elől sem vesszük el az időt és a lehetőséget, hiszen minden vizsgálat és beavatkozás a kitöltött munkaidőn felül, a részünkre biztosított finanszírozást maximálisan kihasználva, sőt, jellemzően azt meghaladva, a szabad kapacitás terhére történik. 2013-ban az állami fenntartó támogatta ennek az osztálynak a létrehozását, a szabad kapacitások ilyen módon való lekötését. Ahogyan más állami ellátóhelyeken is működik térítéses ellátás. Gond nélkül ment az itteni munka, egészen addig, amíg valakik ezt alkalmasnak nem találták arra, hogy politikai ügyet csináljanak belőle.”