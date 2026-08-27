A bedfordshire-i Rhys Hibbert a világ első betege, akinél élőben, mesterséges intelligencia segítségével végeztek agyműtétet, aminek köszönhetően sikeresen megszabadult a daganattól. A University College London Kórház sebészei szerint a férfi a műtét nélkül elveszíthette volna látását.

A műtét során használt mesterséges intelligencia-eszköz az operáció alatt valós időben elemezte a videófelvételt, és tanácsot adott a sebészeknek, hogyan kerüljék el az agyban található, kritikus fontosságú, de rejtett ereket és idegeket. A BBC azt írja, mindez lehetővé tette számukra, hogy a daganatból a lehető legtöbbet biztonságosan eltávolítsák.

Másfél évvel ezelőtt a 48 éves férfi séta közben összeesett és rohama volt, majd egy vizsgálat kimutatta, hogy egy 11 mm-es jóindulatú daganat nőtt az agyalapi mirigyén. A daganat nyomást gyakorolt a látóidegére, szűkítette perifériás látómezejét, a férfi egyre többször érzett súlyos fáradtságot és szédülést.

Azt mondta, amikor a sebészek felajánlották neki, hogy ő legyen az első, akit egy általuk kifejlesztett, személyre szabott mesterséges intelligencia-eszköz segítségével műtenek meg, nem habozott. „Ha a betegek nem hajlandók részt venni a kutatásban, hogyan tanulhatnának az orvosok, és hogyan fejlődhetne az orvostudomány?”

Az egyik megszólaló orvos úgy fogalmazott, hosszú távú céljuk egyfajta „ChatGPT” kifejlesztése a sebészek számára, hogy „legyen egy másik szakértő is, akitől tanácsot kérhetnek, ha akarnak – vagy akitől elfordulhatnak, ha nem értenek egyet vele”.