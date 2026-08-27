Ott Anna, a 444 társműsorvezetője is bekerült az NKA bizottságába

Mácsai Pál színész-rendező és Ott Anna, a 444 könyves podcastjének társműsorvezetője is bekerült a Nemzeti Kulturális Alap (NKA) bizottságába.

Ott Anna Fotó: Németh Dániel / 444

Az új tagok kinevezéséről Tarr Zoltán társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszter posztolt a Facebookon. Azt írta, a kinevezéseik átadásával egy új időszak is elkezdődött a magyar kultúra hosszú évek után ismét független támogató intézményénél. Tarr úgy fogalmazott: