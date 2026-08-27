Sima győzelemmel az Európa Liga-főtáblájára jutott a Fradi

Az Európa-liga selejtezőjének utolsó, negyedik körében a Trabzonspor volt a Ferencváros ellenfele. Az első meccsen, Törökországban az FTC Zachariassen góljával 1–0-s győzelmet aratott. A visszavágón a 13. percben még kényelmesebb helyzetbe került a Fradi, az ukrán Ruszlan Malinovszkijt kiállították a török csapatból, miután rátartott Gómez bokájára. Az emberfölényt hamar gólra is váltotta a Fradi, a 19. percben Nagy Ádám beíveléséből Callum O'Dowda szerzett gólt. Támadásban maradt a Fradi, már az első félidőben nagyobb arányban vezetett volna az FTC, a másodikban aztán fölényes győzelmet aratott. Marius Corbu szerezte a második, Bamidele Yusuf büntetőből a harmadikat. A 11-est is ő harcolta ki, az ellen szabálytalankodó Lopes Cabralt második sárga lappal kiállították, ezzel kettős emberelőnybe és háromgólos előnybe került a Fradi. A negyedik gólt a csereként beálló Lisztes Krisztián szerezte.

Fotó: Hegedüs Róbert/MTI/MTVA

A mostani kvalifikáció során a szerb Vojvodina, a holland Twente, a lengyel Górnik Zabrze és a Trabzonspor ellen is veretlen Ferencváros sorozatban nyolcadszor szerepelhet valamelyik európai kupasorozat főtábláján és egymást követő harmadik idényben a második számú Európa-ligában, amelyben legutóbb a nyolcaddöntőig menetelt.

Európa-liga, selejtező, 4. (utolsó) forduló, visszavágó: Ferencvárosi TC-Trabzonspor (török) 4-0 (1-0)

Groupama Aréna, 21 011 néző, v.: Obrenovic (szlovén)

gólszerzők: O'Dowda (19.), Corbu (54.), Yusuf (59., 11-esből), Lisztes (86.) piros lap: Malinovszkij (13.), Lopes Cabral (57.) sárga lap: Lisztes (87.), illetve Savic (14.), Lopes Cabral (32., 57.), Onana (58.)

Továbbjutott: a Ferencvárosi TC kettős győzelemmel, 5-0-s összesítéssel.

FTC: Dibusz - Nagy O., Raemaekers, Gómez, Cadu - Corbu (Keita, 83.), Nagy Á. (Arzani, 78.) - Yusuf (Varga, 70.), Zachariassen, O'Dowda (Lakatos, 78.) - Joseph (Lisztes, 70.)

Trabzonspor: Onana - Lopes Cabral, Savic, Özkacar, Eskihellac (Pina, a szünetben) - Malinovszkij, Kabasakal - Szalah (Tufan, 63.), Muci (Bukuari, a szünetben), Saviolo (Akaydin, 63.) - Onuachu (Simsir, a szünetben)

MTI alapján