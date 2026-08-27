Újabb igazgató távozik a sárvári fürdőtől

Tőzsér Zoltán műszaki és szolgáltatási igazgatóval augusztus 31-vel bont szerződést a létesítmény. Az ugytudjuk.hu azt írja, úgy tudni, a fiktív foglalkoztatási ügybe bukott bele ő is. A szerdai városi testületi-ülésen elhangzottak szerint augusztus 31-vel szerződést bont a Sárvári Gyógyfürdő Tőzsér Zoltán műszaki és szolgáltatási igazgatóval.

Ahogy azt korábban megírtuk, még tavasszal büntetőeljárás indult annak gyanújával, hogy valós munkavégzés nélkül fizetnek munkabért a sárvári, önkormányzati tulajdonú fürdőnél egy L. P. monogramú személynek. Mivel a gyógyfürdő a sárvári önkormányzat tulajdona, így a testület azonnali felügyelőbizottsági ülést hívott össze, ahol vizsgálóbizottságot állítottak fel.

Júliusban Kántás Zoltán fürdőigazgatóval közös megegyezés alapján felbontották a munkaszerződését, majd felmondott a sárvári fürdő stratégiai igazgatója, Zelles Zsolt maga kezdeményezte a közös megegyezéssel történő szerződésbontását.