Belebukott a sárvári fürdő vezetője abba, hogy munkavégzés nélkül fizetett évek óta egy fideszes aktivistának, a polgármester régi ismerősének

Rendkívüli képviselő-testületi ülést tartott hétfőn a sárvári önkormányzat. A fideszes többségű, szintén fideszes polgármester, Kondora István vezette testületet azért hívták össze, mert elkészült az a vizsgálati jelentés, amit a város tulajdonában álló országosan ismert sárvári fürdő felügyelőbizottsága kezdeményezett egy áprilisi cikkünk, illetve a cikkben foglaltakkal összefüggő feljelentés nyomán.

Az akkor lapunk birtokába került információk szerint ugyanis a fürdő már a 2010-es évek óta fizetett egy férfinak megbízási szerződés alapján anélkül, hogy az érintett személy valóban ott dolgozott volna. Kondora István polgármester akkor a megkeresésünkre elismerte, hogy ezt a személyt régóta ismeri, az ő javaslatára választották be az önkormányzat egyik cégének felügyelőbizottságába is 2024 végén. Az ügyben a Győri Nyomozó Főügyészség nyomozást indított hűtlen kezelés gyanújával. Míg Kondora akkor beszélt a férfiről, akit korábban csak L. P. monogrammal emlegettünk, a fürdő igazgatója, Kántás Zoltán a megkeresésünkre előbb nem válaszolt, majd többszöri telefonos érdeklődés után annyit közölt: a fürdő nem tud arról, hogy bármilyen eljárás lenne az ügyben.

„A napvilágra került információk szerint a gyanú alapján Lágler Péter éveken keresztül kapott megbízási szerződés alapján pénzt a cégtől, cserében azonban valós munkavégzést nem végzett” – írja a mai testületi ülésről beszámoló Úgytudjuk. Bár a nyomozás még folyik, a belső vizsgálat eredményeként a testület úgy döntött, hogy meneszti a 2014-2019 között Szombathelyen szintén fideszesként képviselősködő, a korábban a párt városi elnökségében is tag Kántás Zoltánt a fürdő éléről. A döntés értelmében közös megegyezéssel bontják fel a 2021-től idén májusig a Magyar Fürdőszövetség elnöki tisztét is betöltő Kántás szerződését.

A lap szerint azt is írja, hogy a szerződés kedvezményezettje, Lágler a helyi Fideszhez közeli ember volt, és megemlítik a felügyelő-bizottsági tagságát (amiről egyébként a képviselő-testület a botrány kirobbanása után visszahívta). Lágler emellett egyedüli magánszemélyként volt meghívott 2023-ban egy, a sárvári önkormányzat által, a három önkormányzati ingatlan adásvételére kiírt pályázaton is. Érdekes egyébként, hogy az Úgytudjuk szerint amikor amiatt a pályázat miatt kérdezték Láglerről a polgármestert, Kondora nem tudott választ adni arra, miért kapott meghívást a zárt pályázatra. Nekünk idén tavasszal azt mondta: „Nézze, P.-t én már régebb óta ismertem, nem is tudom, hogyan és mióta.” Amikor a foglalkoztatásáról kérdeztem, úgy reagált, hogy „ez az ügyészségi kérdés engem is nagyon izgat, ennek mi nem tudjuk a hátterét”

Majd később elismerte, hogy a polgármesteri döntései előtt szokott konzultálni mások mellett Ágh Péterrel, a térség fideszes – tehát áprilisig kormánypárti – képviselőjével, „így kerülhetett akkor a P. neve is elő… Van olyan konzultáció, amiben Ágh Péter vagy Gagyi Levente részt vesz, van olyan, amiben nem vesz részt. Hogy a P. kiválasztásáról szólóban, abban nem tudom, lehet, hogy részt vett”. (Gagyi megyegyűlési képviselő, Ágh bizalmi embere, ahogy a városban mondják, táskahordozója, lapunk információi szerint a Lágler-foglalkoztatásról folyó ügyészségi nyomozás során volt olyan tanúvallomás, amiben az ő neve is elhangzott.)

A hétfői testületi ülésen a helyi ellenzék, a Sárváriakért Egyesület képviselői a Kántás kirúgását eredményező vizsgálóbizottsági anyag ismeretében „közösen szólították fel a polgármestert és az alpolgármester arra, hogy vonják le maguknak a megfelelő politikai következtetést, és legyenek önmagukkal következetesek” – írja az Úgytudjuk.